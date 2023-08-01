ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии:

«Мы закрепили место столицы Чувашии на карте России и мира. Город Чебоксары за почти пять веков преобразился и становится местом гордости его жителей. Столица Чувашии — это место для самореализации горожан, он соответствует всем современным стандартам качества жизни, уверенно идет вперед и реализует новые веяния градостроительства. В Чебоксарах находятся крупные заводы, являющиеся лидерами в своей отрасли в стране и в мире. Высшие учебные заведения готовят выдающихся специалистов, которые на производственных площадках этих заводов создают настоящие чудеса — тракторы, гидроэлектростанции, самолеты, пароходы — выполняют задачи как в гражданской, так и в военной сфере. Будем уверенно идти в будущее, чтить мужество, героизм и самоотверженность наших предков, осознавать возможности сегодняшнего дня, и, объединяя усилия, поддерживать друг друга. Только вперед! С Днем города Чебоксары!»