Свежий глоток культурной памяти

В Чувашском драмтеатре проходят летние экскурсии.

«…14-го января, можно сказать, положено основание чувашскому национальному театру. В здании женского медицинского института состоялся первый чувашский спектакль. Была поставлена пьеса Островского «Не так живи, как хочется». Спектакль прошел с блестящим успехом…» Страница газеты «Казанское слово», датированной 1918-м годом, красовалась на самом видном месте выставочной витрины. Экскурсанты поднимали глаза на стену, увешанную афишами, программками и черно-белыми фотографиями актеров, и с любопытством окидывали взглядом театральный музей…

Несмотря на то, что новый сезон в Чувашском академическом драматическом театре имени К.В. Иванова еще не открыт, сюда уже спешат зрители. Не каждый день выпадает шанс посмотреть на сцену с места осветителя и потрогать настоящий грим, подержаться за бутафорскую шпагу и узнать о тонкостях создания костюмов. От разработки эскизов с подробным изучением эпохи, стиля и направления в моде тех лет до снятия мерок с фигуры.

Взять, например, Джульетту и Нарспи. Казалось бы, обе красавицы и из состоятельных семей, одинаково юны, влюблены и приносят себя в жертву во имя великого чувства. Вот только первая рождена в итальянском городе Верона, а вторая — в чувашской деревне Сильби, то есть выглядеть они должны абсолютно по-разному. Поскольку национальное своеобразие народа не только в языке, обычаях, песнях и танцах, но и в отличительных чертах одежды. Начиная с головных уборов, украшений и аксессуаров и заканчивая цветовой гаммой, орнаментикой и типом ткани.

Ставили даже пьесу китайского драматурга Цао Юя «Ураган», выдержанную в непростом для восприятия жанре трагедии рока с грубым разоблачением человеческих пороков и развенчанием общепринятых идеалов. Подарки из Поднебесной, преподнесенные по случаю премьеры, тоже хранятся под стеклом наряду с дипломами, кубками и статуэтками, полученными на фестивалях в Ярославле и Екатеринбурге, Орле и Уфе, Казани и Чебоксарах. Но самая высокая награда — это, конечно же, Орден Трудового Красного Знамени и грамота с подписью Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, врученные коллективу в 1977 году «за заслуги в развитии советского театрального искусства».

Более ста экспонатов первой, второй и третьей категорий ценности — то, чем сегодня гордится коллектив, где каждый понимает, что несмотря на сиюминутную, переменчивую и очень текучую природу театра, здесь тоже можно остановить время. И в этом умении зафиксировать самые важные мгновения творческой жизни, не расплескав сосуд культурной памяти и наглядно рассказав потомкам историю, преодолевшую вековой барьер, заключается особое мастерство. Вот уже два года нет с нами народной артистки СССР Веры Кузьминой, 100-летие со дня рождения которой готовятся отметить в предстоящем сезоне. Но кресло из ее гримерки, где Вера Кузьминична столько раз сидела перед выходом к публике, принимала букеты и раздавала автографы, всегда будет напоминать о ней даже тем, кто не застал актрису на сцене.

Есть и макеты декораций, и элементы реквизита, и предметы народного быта из спектаклей на деревенскую тему, на которые так интересно взглянуть из нашей компьютеризированной, наводненной гаджетами современности. Среди них братина (глубокий деревянный ковш для напитков) и кушель (плетеная сумка для хранения и переноски продуктов питания), лыковые лапти и чехол для точила.

В совершенстве овладев классическими законами исполнительской культуры, актеры и режиссеры театра, которых сегодня в труппе уже несколько поколений, высоко чтят традиции народного творчества, стремясь сохранить особую подачу материала сквозь призму этноса. Во всем — всеобъемлющая, неистребимая преданность истокам, включая и сам постановочный процесс, и то, с каким благоговением, точно бесценный талисман, здесь берегут память о непревзойденных творцах прошлого. Народные артисты СССР Борис Алексеев и Алексей Ургалкин, народный артист России и Чувашии Виктор Родионов, заслуженные артисты России Ольга Ырзем, Ефим Никитин, Геннадий Терентьев и Геннадий Большаков, народные артисты Чувашии Елена Шорникова и Петр Иванов… Свет их таланта поистине негасим.

Значительная часть музейной коллекции — личные вещи художественного руководителя театра, народного артиста СССР Валерия Яковлева, чья забота об укреплении традиций может служить ярким примером для молодых. В их числе и Российская национальная театральная премия «Золотая маска», обладание которой равносильно покорению вершины Олимпа. Одержав победу в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства», Валерий Николаевич оказался в одном кругу с балериной Майей Плисецкой, актером Арменом Джигарханяном, режиссерами Павлом Хомским, Петером Штайном и другими выдающимися деятелями культуры.

По словам руководителя литературно-драматургической части театра Алены Ларионовой, открывающей двери в мир закулисья, попасть по ту сторону рампы стремятся как взрослые, так и дети. Часовой экскурсионный маршрут охватывает декорационный, гримерно-постижерный, пошивочный, костюмерный, бутафорский и реквизиторский цехи, гримерки артистов и другие потаенные уголки, обычно скрытые от зрительских глаз. Билеты на экскурсию можно приобрести в театральной кассе или оставить заявку по телефону, указанному на сайте. Фото с сайта Чувашского академического драматического театра имени К.В. Иванова