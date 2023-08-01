Свежий глоток культурной памяти

Автор: Мария МитинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чувашском драмтеатре проходят летние экскурсии.

«…14-го января, можно сказать, положено основание чувашскому национальному театру. В здании женского медицинского института состоялся первый чувашский спектакль. Была поставлена пьеса Островского «Не так живи, как хочется». Спектакль прошел с блестящим успехом…» Страница газеты «Казанское слово», датированной 1918-м годом, красовалась на самом видном месте выставочной витрины. Экскурсанты поднимали глаза на стену, увешанную афишами, программками и черно-белыми фотографиями актеров, и с любопытством окидывали взглядом театральный музей…

Несмотря на то, что новый сезон в Чувашском академическом драматическом театре имени К.В. Иванова еще не открыт, сюда уже спешат зрители. Не каждый день выпадает шанс посмотреть на сцену с места осветителя и потрогать настоящий грим, подержаться за бутафорскую шпагу и узнать о тонкостях создания костюмов. От разработки эскизов с подробным изучением эпохи, стиля и направления в моде тех лет до снятия мерок с фигуры.

Взять, например, Джульетту и Нарспи. Казалось бы, обе красавицы и из состоятельных семей, одинаково юны, влюблены и приносят себя в жертву во имя великого чувства. Вот только первая рождена в итальянском городе Верона, а вторая — в чувашской деревне Сильби, то есть выглядеть они должны абсолютно по-разному. Поскольку национальное своеобразие народа не только в языке, обычаях, песнях и танцах, но и в отличительных чертах одежды. Начиная с головных уборов, украшений и аксессуаров и заканчивая цветовой гаммой, орнаментикой и типом ткани.

Ставили даже пьесу китайского драматурга Цао Юя «Ураган», выдержанную в непростом для восприятия жанре трагедии рока с грубым разоблачением человеческих пороков и развенчанием общепринятых идеалов. Подарки из Поднебесной, преподнесенные по случаю премьеры, тоже хранятся под стеклом наряду с дипломами, кубками и статуэтками, полученными на фестивалях в Ярославле и Екатеринбурге, Орле и Уфе, Казани и Чебоксарах. Но самая высокая награда — это, конечно же, Орден Трудового Красного Знамени и грамота с подписью Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, врученные коллективу в 1977 году «за заслуги в развитии советского театрального искусства».

Более ста экспонатов первой, второй и третьей категорий ценности — то, чем сегодня гордится коллектив, где каждый понимает, что несмотря на сиюминутную, переменчивую и очень текучую природу театра, здесь тоже можно остановить время. И в этом умении зафиксировать самые важные мгновения творческой жизни, не расплескав сосуд культурной памяти и наглядно рассказав потомкам историю, преодолевшую вековой барьер, заключается особое мастерство. Вот уже два года нет с нами народной артистки СССР Веры Кузьминой, 100-летие со дня рождения которой готовятся отметить в предстоящем сезоне. Но кресло из ее гримерки, где Вера Кузьминична столько раз сидела перед выходом к публике, принимала букеты и раздавала автографы, всегда будет напоминать о ней даже тем, кто не застал актрису на сцене.

Есть и макеты декораций, и элементы реквизита, и предметы народного быта из спектаклей на деревенскую тему, на которые так интересно взглянуть из нашей компьютеризированной, наводненной гаджетами современности. Среди них братина (глубокий деревянный ковш для напитков) и кушель (плетеная сумка для хранения и переноски продуктов питания), лыковые лапти и чехол для точила.

В совершенстве овладев классическими законами исполнительской культуры, актеры и режиссеры театра, которых сегодня в труппе уже несколько поколений, высоко чтят традиции народного творчества, стремясь сохранить особую подачу материала сквозь призму этноса. Во всем — всеобъемлющая, неистребимая преданность истокам, включая и сам постановочный процесс, и то, с каким благоговением, точно бесценный талисман, здесь берегут память о непревзойденных творцах прошлого. Народные артисты СССР Борис Алексеев и Алексей Ургалкин, народный артист России и Чувашии Виктор Родионов, заслуженные артисты России Ольга Ырзем, Ефим Никитин, Геннадий Терентьев и Геннадий Большаков, народные артисты Чувашии Елена Шорникова и Петр Иванов… Свет их таланта поистине негасим.

Значительная часть музейной коллекции — личные вещи художественного руководителя театра, народного артиста СССР Валерия Яковлева, чья забота об укреплении традиций может служить ярким примером для молодых. В их числе и Российская национальная театральная премия «Золотая маска», обладание которой равносильно покорению вершины Олимпа. Одержав победу в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства», Валерий Николаевич оказался в одном кругу с балериной Майей Плисецкой, актером Арменом Джигарханяном, режиссерами Павлом Хомским, Петером Штайном и другими выдающимися деятелями культуры.

 

По словам руководителя литературно-драматургической части театра Алены Ларионовой, открывающей двери в мир закулисья, попасть по ту сторону рампы стремятся как взрослые, так и дети. Часовой экскурсионный маршрут охватывает декорационный, гримерно-постижерный, пошивочный, костюмерный, бутафорский и реквизиторский цехи, гримерки артистов и другие потаенные уголки, обычно скрытые от зрительских глаз. Билеты на экскурсию можно приобрести в театральной кассе или оставить заявку по телефону, указанному на сайте. Фото с сайта Чувашского академического драматического театра имени К.В. Иванова
Пять фактов о Чувашском драмтеатре:
  1. Святая святых театра — Голубое фойе, расположенное на третьем этаже. Тут часто проходят официальные мероприятия, пресс-конференции и правительственные встречи. Так, например, в 2008 году здесь проводил совещание Президент России Владимир Путин, а в 2019 году — экс-министр культуры России Владимир Мединский.
  2. В декабре 2013 года коллектив театра принял участие в эстафете Олимпийского огня. Пронести его по Чебоксарам удостоился чести заслуженный артист Чувашии Валерий Карпов. Сегодня факел Зимних Олимпийских игр в Сочи является одной из самых ценных реликвий театрального музея.
  3. После переезда из Казани театр располагался на ныне затопленной территории Чебоксарского залива. Проект нового здания (1961) разработал московский архитектор Александр Максимов, вместе с рабочими в строительстве участвовали актеры и горожане. В 1993 году оно было признано объектом культурного наследия народов России.
  4. В Чебоксарах не раз проходил фестиваль «Золотая маска». В рамках проекта «Лучшие российские спектакли в городах России» на сцене Чувашского драмтеатра выступали Московский драматический театр имени А.С. Пушкина, Театр Европы, Московский театр Олега Табакова и другие прославленные труппы.
  5. Сотрудники театра неоднократно поддерживали участников специальной военной операции на Украине. Собирали гуманитарную помощь и передавали в региональный штаб Народного фронта в Чувашии подсолнечное масло, крупы, тушенку, муку, соль, чай и конфеты, направляли вырученные от продажи билетов средства в фонд «Пĕрле». А в начале января ведущий актер Сергей Павлов съездил в Донбасс и вручил новогодние подарки жителям города Тореза.
Опубликовано: 21 августа 2023 г.


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