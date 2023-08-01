Индийская компания может войти «Новочебоксарск»

Компания из Индии может войти в Особую экономическую зону «Новочебоксарск». В планах — локализация фабрики по производству тканей из гребенной шерсти для пошива костюмов. Договоренность достигнута в ходе встречи Главы Чувашии Олега Николаева с руководителем компании Response International BVI Лохией Аджаем Пракашей.

Как отмечалось, в результате запуска проекта республика может стать лидером по производству тонких шерстяных тканей и пряжи и одним из регионов-экспортеров. На первом этапе планируется создание более 200 рабочих мест, на втором — более 400. «Чувашия заинтересована в привлечении иностранных инвестиций, и мы готовы поддержать реализацию проекта по строительству такой фабрики на территории ОЭЗ», — заявил Олег Николаев.

Регион имеет большой инвестиционный потенциал. Для создания благоприятных условий для инвесторов и наращивания промышленного потенциала в республике ведется строительство индустриальных парков, оснащенных инженерной инфраструктурой. В настоящее время действует три индустриальных парка, новые появятся в Новочебоксарске и Батыревском округе.

Господин Лохия Аджай Пракаш сказал, что из-за ковида были потеряны некоторые возможности в Европе, но появился доступ на рынок России, который позволит развиваться. «В течение нескольких дней мы будем рассматривать вопросы объема инвестиций и локации, вся команда прибудет в течение 15 дней, чтобы оценить предложение и завершить обсуждение», резюмировал он.

Индия обозначена как одна из приоритетных стран развития экспортной деятельности Чувашской Республики. Внешнеторговый оборот со страной за 2022 год увеличился на 31,5%, составив 11,2 млн долларов США. При этом экспорт продемонстрировал рост почти в четыре раза и составил 5,8 млн долларов. За первую половину текущего года внешнеторговый оборот вышел на уровень 10,6 млн долларов, увеличившись в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Response International BVI является мировым лидером в производстве гребенной пряжи, тканей, полимеров, стали, медицинских расходных материалов и полиэфирного волокна с производственными предприятиями и публичными компаниями в Азии, Европе и Северной Америке. Компания имеет 80-летний опыт работы в текстильной промышленности, использует как натуральное, так и синтетическое сырье. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.