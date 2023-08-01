Закон для таксиста

Чебоксары стали местом обсуждения легализации рынка такси в России

В рамках прошедшего в столице Чувашии финала уже пятого по счету Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России» прошел круглый стол, на котором обсудили грядущие изменения в законодательстве. Участниками стали представители крупнейших российских компаний такси и агрегаторов, а также представители органов исполнительной власти регионов.

И главный вопрос сегодня — как перевозчики будут работать после 1 сентября? В этот день должна заработать Федеральная государственная информационная система легковых такси. Остроты добавляет тот факт, что в ряде регионов просто технически не готовы к исполнению новой нормы российского законодательства. И скорее всего именно в этих регионах на рынке преобладают так называемые нелегалы. Но государство всерьез намеренно навести порядок. Гайки закручиваются, порядок наводится. С высокой долей вероятности можно прогнозировать также, что начало работы ФЗ «О такси» и запуск ФГИС «Такси» приведет к некоторому удорожанию услуг такси­-компаний.

«Грядущие изменения затрагивают около трех миллионов таксистов страны, и всех нас как пассажиров такси. И именно здесь, в Чебоксарах мы с участниками рынка обсуждали возникающие перед отраслью вопросы», — так прокомментировал «Советской Чувашии» значимость поднятой темы депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев, ради приезда в Чебоксары на конкурс таксистов пропустивший раунд дебатов в избирательной кампании по выборам мэра Москвы.

По словам парламентария, наводить порядок в отрасли и повышать комфорт и безопасность перевозки пассажиров очень важно. Но вместе с тем в лице организатора конкурса (это Общественный совет по развитию такси) не менее важно учесть и мнение всех участников сферы пассажироперевозок.

«Сегодня мы обсудили готовность регионов к взаимодействию с ФГИС «Такси» и планы дальнейшего развития, работу водителей такси и их поддержку. Чувашия здесь готова к работе в новых условиях. И еще важно понимать, что использование только законодательных рычагов может быть недостаточным для повышения культуры таксомоторных перевозок. Необходимо создавать и развивать механизмы гармонизации отношений «водитель­-пассажир», популяризировать нравственные ценности и этические нормы поведения в такси», — прокомментировал итоги совещания министр транспорта Чувашии Владимир Осипов.