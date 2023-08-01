Положительные отзывы не приносят доход

Дополнительный заработок не бывает лишним. Тем более если человек ухаживает за больным ребенком. Главное в желании пополнить свои финансы не вестись на обещания, что сделать это вы можете легко и быстро.

В Чебоксарах мама ребенка с ограниченными возможностями увидела в одном из популярных мессенджеров предложение дополнительного заработка в интернете. Все, что от нее требовалось — писать положительные отзывы на товары в крупном маркетплейсе. Недолго думая, женщина связалась с «работодателем». Ей объяснили принцип дистанционной работы и даже заплатили небольшую сумму за первые оставленные отзывы.

Но уже в скором времени перспектива их тесного сотрудничества оказалась под угрозой. Наниматели сообщили чебоксарке, что в одном из отзывов она допустила ошибку, из-за чего поставщик товара понес финансовые потери. И в качестве неустойки у женщины выманили сто тысяч рублей. Несложно догадаться, что горожанке «повезло» связаться с мошенниками.

Как сообщили в МВД Чувашии, аналогичным способом была обманута еще одна жительница Чебоксар. Женщина также хотела заработать на положительных отзывах, но лишилась почти 90 тысяч рублей.