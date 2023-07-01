Чувашия получит порядка 500 млн рублей на новые автобусы

Наша республика оказалась в числе 45 регионов, которым Правительство РФ одобрило заявку на обновление автобусных парков. На эти цели Чувашия получит порядка 500 миллионов рублей. Как сообщили в Минтрансе республики, на выделенные средства будет куплено 47 автобусов: 20 — большого класса, 17 — среднего и 10 — малого. Это позволит повысить безопасность, качество и комфорт поездок для пассажиров. При этом в ведомстве уточнили, что покупка автобусов на средства специальных казначейских кредитов планируется для вновь созданного государственного перевозчика «Чувашское транспортное управление». Автобусы поставят на новые маршруты, которые будут открыты в рамках создания единого перевозочного пространства Чебоксарской городской агломерации.
Опубликовано: 17 июля 2023 г.
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