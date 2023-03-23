В центре внимания — леса, школы и вопросы Прямой линии

«Нельзя прятаться от проблем…»

Со вчерашнего дня в Чувашии установлен особый противопожарный режим. Жителей республики просят отнестись к ограничениям со всей ответственностью, ни в коем случае нельзя в это время разводить костры и готовить шашлыки на природе, сжигать мусор и сухостой на участках рядом с лесом и сельхозземлями. К сожалению, без строгих мер у нас пока не получается: еще не везде снег растаял, а уже произошло 27 таких возгораний, восемь из них — только за минувшие выходные…

С обсуждения напряженной обстановки по пожарам началось еженедельное совещание в Доме правительства Чувашии. По данным ГУ МЧС по Чувашии, в воскресенье в Цивильском муниципальном округе произошло сразу два инцидента: сухая трава горела в деревнях Тюрары и Мамликасы. В последнем населенном пункте огонь перекинулся на дачные участки и уничтожил пять заброшенных построек.

«Категорически требую каждый из таких случаев на местах детально разбирать, а итоги предоставлять в Госкомитет по чрезвычайным ситуациям», — обратился Глава Чувашии к руководителям администраций муниципальных образований и попросил председателя ГКЧС республики Сергея Павлова взять исполнение поручения на контроль. «Важно не просто зафиксировать статистику, а разобраться в причинах инцидентов, дать им оценку и принять необходимые меры», — пояснил Олег Николаев, потребовав еженедельного отчета.

КСТАТИ Нарушителям требований пожарной безопасности во время особого противопожарного режима грозят крупные штрафы. Для граждан сумма взысканий составит до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — до 60 тыс. рублей, для организаций — до 800 тыс. рублей.

ПОРУЧЕНИЕ.

Школу в чебоксарском микрорайоне «Садовый» держать в зоне особого внимания, определить дополнительных подрядчиков и усилить работу по капремонту образовательных учреждений — до 15 апреля подать заявки на следующий период.

В центре пристального внимания регионального правительства — образовательные учреждения республики. Речь идет о нескольких объектах, которые будут построены или отремонтированы благодаря разным направлениям и программам.

Так, по концессионным соглашениям в республике строятся три школы, напомнил вице-премьер правительства Чувашии — руководитель Минстроя Павел Данилов. По школе на 1400 мест в чебоксарском микрорайоне «Солнечный» заключен договор подряда между ООО «Прошкола» (концессионер, утвержденный Правительством России) и ООО «Стройтрестом № 3». Сумма контракта — чуть более 1 млрд 821 млн рублей. По словам министра, проектно-сметная документация направлена на госэкспертизу. Между тем, подрядчик оградил зону строительства, начал земляные работы и обустройство свайных фундаментов.

По строительству новочебоксарской школы на 1100 мест заключен договор подряда между концессионером и ООО «Старатель», сумма контракта — 1 млрд 540 млн рублей. Третью школу на 825 ученических мест в поселке Кугеси Чебоксарского муниципального округа возводит СЗ «Ипотечная корпорация Чувашской Республики». Сумма контракта — более 821 млн рублей.

Все указанные объекты должны быть сданы в четвертом квартале 2024 года, сказал Павел Данилов. Кстати, на этой неделе представители концессионера планируют навестить строительные площадки, чтобы «проработать технические вопросы и нестыковки».

По госпрограмме «Развитие образования» строятся еще две школы в Чебоксарах. В микрорайоне «Садовый», как уже сообщала «СЧ» в номере за 23.03.2023, работы ведет ПМК «Медведевская». В июне школу на 1650 мест должны полностью сдать. Однако работы еще много. И хотя на строительстве задействованы 170 человек и шесть единиц техники, этого недостаточно. Как сказал глава администрации Чебоксар Денис Спирин, требуются дополнительные подрядчики на благоустройство и на работы во втором и четвертом блоках. По словам Главы Чувашии, школа в «Садовом» — приоритетный объект, и нужно сделать все необходимое для ускорения работ.

Долгожданную школу в микрорайоне «Университет» строит СЗ «ТУС» на сумму 1 млрд 480 млн. Общий объем выполненных работ тут пока чуть выше 13%. Но время еще есть до июня следующего года.

Параллельно в республике идет капитальный ремонт школ. На эти цели, по данным Минстроя Чувашии, предусмотрены бюджетные ассигнования на сумму 2 млрд 750 млн рублей. Всего в 2023 году выполняется капремонт на 38 объектах образования: 23 школы должны привести в порядок в этом году, в остальных ремонт длится с прошлого года, у каждого объекта свой график окончания работ.

По состоянию на 10 апреля работы завершены в пяти школах. Еще на восьми объектах готовность — более 80%. Риск несвоевременного завершения работ есть в чебоксарских школах № 7, 23, 38 и шумерлинской гимназии №8. На контроле — и школа в Больших Катрасях Чебоксарского района, где сменился подрядчик. «Мы понимаем, как с этим работать. Все поставленные задачи решим», — заверил Данилов, добавив, что в связи с несвоевременным завершением работ по капремонту некоторым подрядным организациям грозят штрафы.

Тем временем стартовала новая заявочная кампания, и до 15 апреля нужно успеть подать заявки по другим школам, нуждающимся в ремонте, уже на 2024-2025 годы. По словам Павла Данилова, заявки отработаны, приоритеты расставлены, теперь очередь за федеральными экспертами. Олег Николаев поручил включить максимально возможное количество школ на следующий бюджетный цикл для проведения необходимых работ.

По нескольким проблемным объектам, в том числе по строительству детсадов, Олег Николаев попросил высказаться руководителей администраций муниципалитетов. Так, строительство садика «Колокольчик» в Москакасах Моргаушского муниципального округа застряло еще на стадии проектирования. Как разъяснил ситуацию глава округа Алексей Матросов, в феврале было получено отрицательное заключение по документации: с технической стороны все нормально, а вот по смете выявились недоработки.

«На сегодня смета пересчитана, согласована с Минобразования и Минстроем республики и отправлена на повторную экспертизу. Надеемся, что получим положительный ответ», — отчитался Матросов.

«Вы работаете в каком-то своем режиме, так можно вылететь из программы как минимум на год», — предупредил Николаев, призвав постоянно отслеживать ход экспертизы.

Цифры В 2023 году в Чувашии должны быть отремонтированы 38 школ в 14 муниципальных и городских округах: 15 школ с двухлетним циклом работ и 23 школы — с однолетним

ПОРУЧЕНИЕ.

Отработать все вопросы, поступившие в ходе прямой линии Главы Чувашии. Активнее развивать госпаблики.

Как обещал Олег Николаев еще 31 марта, сразу после своего «диалога» с жителями республики в прямом эфире, обращения граждан не останутся без ответа. Во время трансляции он успел ответить на три десятка вопросов, еще около 400 обращений администрация Главы республики взяла на карандаш.

По итогам Прямой линии были выделены темы, которые больше всего волнуют население: это дороги, инфраструктурные объекты, ЖКХ, образование, соцобеспечение, благоустройство, медицина, цены на молоко. На сегодня, по словам исполняющего обязанности руководителя Администрации Главы Чувашии Владимира Степанова, на большую часть вопросов ответы даны, около 30% сообщений требуют детальной проработки.

Свою раскладку по поступившим обращениям через соцсети во время информационной кампании и в ходе Прямой линии сделал Центр управления регионом. С 21 по 31 марта ЦУР зафиксировал и обработал 1896 вопросов и комментариев. Интересно, что после эфира Главы республики руководители Комсомольского и Чебоксарского муниципальных округов при поддержке ЦУР тоже провели свои Прямые линии. Такую практику общения с жителями одобрил Олег Николаев.

«Прямая линия Главы республики — это вопросы ко всем нам», — заметил руководитель региона и обратил внимание, что через социальные сети, госпаблики гораздо удобнее общаться с жителями республики, понимать, что их волнует, оперативно реагировать на их запросы.

«Нельзя прятаться от проблем. Людям надо смотреть в глаза прямо. Если сегодня не получается, нужно обозначить причину и вместе работать над решением задачи. Факты, которые мы выявляем в ходе Прямых линий, — повод для нашей дальнейшей работы и ее корректировки», — сказал Олег Николаев. А вот на техническом сбое, случившемся во время последнего эфира, он не стал заострять внимание. «Конечно, разберемся и дадим оценку, — прокомментировал Глава Чувашии. — Гораздо важнее, что все вопросы зафиксированы, теперь наша задача отработать их содержательно и предметно, чтобы люди почувствовали обратную связь».

Рассмотрены на планерке и другие вопросы. Начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашии — главный государственный инженер-инспектор Владимир Димитриев рассказал о готовности сельхозтехники в преддверии весенних полевых работ. А также о том, что с этого года ни один аттракцион не может работать без регистрации и технического освидетельствования. Вице-премьер Чувашии — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов напомнил, что в республике на днях стартует месячник «Весна — 2023». С 15 апреля по выходным на торговых площадках желающим будут предоставлены бесплатные места для продажи сельхозпродукции.

Руководитель Минкультуры Чувашии Светлана Каликова доложила об итогах проведения XXVII Международного балетного фестиваля. По словам министра, на спектаклях, специальных программах, мастер-классах, экскурсиях побывали около четырех тысяч человек, в том числе порядка 740 — по «Пушкинской карте». Кроме того, балетный фестиваль посетили театральные критики и балетоведы.

МЕЖДУ ТЕМ

Агролаборатории и 3D-кинотеатр

По словам министра образования и молодежной политики Чувашии Дмитрия Захарова, у новых школ будут свои «изюминки». Так, в школе микрорайона «Садовый» в Чебоксарах намерены развивать аграрное направление, планируется обустроить агролабораторию для учеников. Будут там и спортивные секции, и кружки, и театральная студия, музей естественных наук и даже 3D-кинотеатр. Школа в «Университете» будет отличаться естественно-научным и инженерным направлением,

а в «Солнечном» планируют открыть предпрофессиональные классы.

В новочебоксарской школе сделают упор на химию и биологию, кстати, завод «Химпром» готов помочь как с обустройством лаборатории, так и с подготовкой педагогов.