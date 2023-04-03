Каждый факт коррупции — на учете

Вопросы коррупции в сфере реализации национальных проектов и других государственных программ рассмотрели на заседании региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции под руководством Главы Чувашии Олега Николаева.

По данным прокуратуры республики, в прошлом году в правоохранительные органы направлено 7 материалов прокурорских проверок для возбуждения уголовных дел по преступлениям, связанным с нацпроектами, из которых 5 — коррупционной направленности. Глава Чувашии поддержал возбуждение уголовных дел за нарушения в реализации национальных проектов, заявив, что минимизации таких случаев способствует централизация закупочной деятельности и проектирования объектов, а также взятие под контроль процесса формирования первоначальной цены. Он также сообщил, что поручил Минфину Чувашии «перезагрузить» внутриведомственный контроль и посмотреть, как обеспечивается превентивное выявление рисков.

При этом Олег Николаев обозначил наличие недобросовестных «игроков», которые навязывают услуги заказчикам. Есть факты искусственного дробления объекта закупки с целью заключения нескольких контрактов с единственным подрядчиком на выполнение работ по капитальному ремонту и модернизации инфраструктуры муниципальных образовательных организаций республики, а также участия в закупочной деятельности профессиональных «жалобщиков», не имеющих намерения участвовать в закупках для нужд республики, отметил Глава Чувашии.

«Мы должны обеспечить своевременное выполнение требований законодательства, чтобы у таких горе–юристов не было возможности шантажировать заказчиков и подрядчиков и вымогать у них средства. Формируется новый рынок, и как следствие, тормозятся процессы реализации контрактов», — констатировал Олег Николаев, призвав правоохранительные органы обратить на это внимание и выработать алгоритм по недопущению развития такого рынка.

В МВД по Чувашии доложили, что в прошлом году выявили девять преступлений, связанных с незаконным использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию нацпроектов. А по данным следственного управления Следственного комитета России по Чувашии, в этой сфере возбуждено 13 уголовных дел. Кроме того, как сообщил начальник Управления Главы Чувашии по вопросам противодействия коррупции Петр Куприн, в Аликовском, Батыревском и Вурнарском округах и в Алатыре и Шумерле выявлены основания для как минимум 39 антикоррупционных проверок муниципальных служащих.

Также Петр Куприн привел результаты социологического исследования среди 879 жителей из 26 муниципалитетов и 200 организаций на тему коррупции в регионе. Более 55% участников опроса считают, что за минувший год уровень коррупции в Чувашии не вырос, и оценивают его как средний. По мнению 12,9% опрошенных (в сумме позиций «время от времени», «довольно часто» и «очень часто»), самая большая вероятность попасть в коррупционную ситуацию возникает при получении бесплатной медицинской помощи, что связано с необходимостью оплаты справок или некоторых анализов. Еще 11,4% респондентов сочли, что вероятность коррупции высока в трудовой сфере (получение нужной работы или обеспечение продвижения по службе); 11,1% — в ГИБДД; а 10,3% упомянули про поступление в школу.

Кстати

Снижение уровня коррупции за последний год, по мнению предпринимателей, отмечается в налоговых органах (16,7%), ФАС России, МЧС и органах противопожарного надзора, Ростехнадзора (порядка 10-11%).