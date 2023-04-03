Глава Чувашии предложил приравнять работу на оборонных предприятиях к альтернативной службе

От долгосрочных контрактов до уроков черчения

Новую промышленную политику в условиях санкций обсудили на этой неделе на заседании Президиума Государственного Совета страны. «Санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели суверенного развития страны», — отметил на заседании Президент России Владимир Путин.

По словам Главы государства, необходимо максимально оперативно сформировать такой пакет мер поддержки, который бы позволил обеспечить опережающее развитие обрабатывающей промышленности, в короткие сроки организовать собственное производство критически важной продукции, разработать и внедрить в производство качественно новые продукты и технологии. И, конечно, очень важно и дальше совершенствовать подготовку квалифицированных инженерных и рабочих кадров.

Свою лепту в составление глобального бизнес-плана внесли участники совещания. Предлагалось, в частности, увеличить финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ как минимум до 1,5 процента ВВП, активно развивать в промышленности долгосрочные контракты, пересмотреть таможенные пошлины, по которым пока выгодней купить и привезти готовую продукцию, чем производить оборудование для ее выпуска. А еще — внести изменения в порядок предоставления единой региональной субсидии: сейчас ее распределение в большей степени привязано к бюджетной обеспеченности региона, чем к наличию в нем конкретных промышленных проектов.

Предлагалось также по примеру IT-сферы ввести льготную ипотеку и в промышленности, в первую очередь на предприятиях ракетной отрасли. Что касается кадровой политики, то тут, говорили на заседании, необходимо увеличить объемы целевого обучения по приоритетным для экономики техническим направлениям, разрешить вузам принимать на технические факультеты не только по ЕГЭ, но и по профильным экзаменам, и даже — вернуть в школы уроки черчения: об этом сейчас дружно просят инженеры-конструкторы оборонных предприятий и педагоги технических вузов.

Близка проблема с техническими кадрами оказалась и Главе Чувашии. Олег Николаев отметил, что «одним из наиболее перспективных и эффективных механизмов ее решения может стать реализация высказывания Президента России о предоставлении отсрочки призывникам-выпускникам учебных заведений СПО и высшего образования, идущим на работу в предприятия оборонно-промышленного комплекса, задействованных в выпуске продукции государственного оборонного заказа».

Как пишет газета «Коммерсант», помимо отсрочки на три года, Глава Чувашии предложил приравнять работу призывников-выпускников на таких предприятиях по специальности к альтернативной службе со сроком работы не менее пяти лет. «Оба варианта выгодны экономике как региона, так и страны в целом, поскольку выпускники становятся профессионалами либо в спецтехнике, либо по профессии», — констатировал Олег Николаев. — Кроме того, в случае призыва в ряды Вооруженных сил Российской Федерации эти молодые люди смогут быть технически грамотными специалистами».

В Чувашии вопрос обеспечения кадрами системообразующих предприятий и предприятий оборонно-промышленного комплекса тоже стоит остро, сообщил Глава республики. В ноябре 2022 года количество предприятий оборонно-промышленного комплекса резко выросло, и сейчас текущая потребность в кадрах составляет 1772 человека, из них 1369 — вакансии рабочих профессий. И отсрочка или альтернативная служба могут помочь решить этот вопрос.

Из сети

Как подчеркнул Олег Николаев в своем телеграм-канале, развитие промышленности в условиях санкционного давления — одно из самых важных в работе правительства Чувашии. В прошлом году достигнуты хорошие показатели в металлургическом производстве и производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки. А за январь — февраль этого года индекс промпроизводства в республике вырос на 12,1% к аналогичному периоду 2022 года. «У нас есть отличные примеры успешной практики импортозамещения, — сообщил Глава Чувашии. — Чувашские производители реализуют масштабные проекты самостоятельно или с господдержкой — в общей сложности в чувашскую экономику инвестируется более 90 млрд рублей. Многие предприятия воспользовались новыми механизмами поддержки, введенными в прошлом году для поддержания экономики страны. А в целом объем государственной поддержки с 2020 года увеличился практически в 20 раз.