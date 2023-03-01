Электросамокатам разрешили ездить по дорогам: новое в ПДД-2023

Главное, пожалуй, это появление в Правилах дорожного движения подробностей для тех, кто до сих пор гадает, что можно, а что запрещено на электросамокатах и прочих средствах индивидуальной мобильности (сегвеях, гироскутерах, моноколесах и так далее).

Их владельцы получили право ехать по проезжей части (да хранит их Всевышний). Им можно выехать на дорогу, где разрешенная скорость ограничена 60 км/час, при этом на СИМе должен быть тормоз, фара спереди и стоп-сигнал на корме. На маленьком самокате (до 35 килограммов) можно ехать по тротуару (да хранит Всевышний пешеходов). При этом главный на тротуаре — человек, приоритет у пешеходов, самокатчикам предписано рассчитывать скорость и маневры так, чтобы никого не покалечить.

Скорость самокатам ограничили порогом в 25 км/час. Детям до 14 лет в путь можно отправляться только в сопровождении взрослых и только по тротуарам и велосипедным дорожкам. Как и на велосипеде, на самокате запрещено ехать по пешеходным переходам — необходимо спешиться и катить СИМ в руках.

Еще одно новшество в ПДД касается проезда кольцевых перекрестков. По сути ничего не меняется — те, кто едут по кольцу, по-прежнему «главные», и им должны уступать дорогу те, кто хочет въехать на перекресток с круговым движением. В Чувашии мы годами ездим именно так. Надо всегда смотреть на дорожные знаки, въезжая на кольцо — редко, но в других городах знаками все же меняют приоритет. В Чувашии мы такого не встречали.

И личная просьба опытных автолюбителей — новичкам надо чаще перечитывать правила съезда с кольцевых перекрестков и заранее занимать нужную для выезда с «кольца» полосу.