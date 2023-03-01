Глава Чувашии высоко оценил работу «Т Плюс» в регионе

«Т Плюс» полностью выполняет инвестиционные обязательства в рамках концессий в Чебоксарах и Новочебоксарске. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил Глава Чувашии Олег Николаев.

Реализация соглашений снизила число технических инцидентов на тепловых сетях. Также отключения теплоснабжения в городах в текущем отопительном сезоне были минимальными и не превышали суток.

Концессионные соглашения между «Т Плюс», администрациями городов Чебоксары и Новочебоксарск заключены в 2021 году. В ходе их реализации выполнен текущий и капитальный ремонт более 34 км тепловых сетей в двух городах. В столице Чувашии построены две модульные газовые котельные. Суммарно на обновление инфраструктуры направлено около 1 млрд рублей.