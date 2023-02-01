Глава Чувашии посетил оборонное предприятие в Козловке

Успехи измеряются делами

Тысячи предприятий страны работают сейчас под девизом «Все для победы!» И Козловский завод автофургонов — не исключение. Предприятие получило лицензию на производство кузовов-фургонов военного назначения, освоило выпуск специальной техники для перевозки взрывчатых веществ. Об этом сообщили побывавшему на заводе Главе Чувашии Олегу Николаеву.

Рассказали высокому гостю и о других рабочих моментах. В частности, о том, что в нынешнем году предприятие готово выпустить тысячу фургонов. Для сравнения: в 2021 году их выпустили 350, в прошлом году — более 650. По словам генерального директора ООО «Автофургон» Игоря Комарова, уход иностранных организаций с российского рынка мотивировал завод на переориентацию производства, дал возможность занять свободные ниши.

«У нас есть и компетенции, и люди, которые владеют передовыми технологиями, мы можем быстро разработать и внедрить производство принципиально новых автофургонов», — сообщил он. И добавил, что с вводом в текущем году новых производственных цехов общей площадью более пяти тысяч квадратных метров на заводе будет создано дополнительно 50 рабочих мест. Кстати, одно из новых производств, по сборке кузовных фургонов, откроется уже в марте. На эти цели предприятие получило грант Фонда развития промышленности.

Во время рабочей поездки в Козловку Глава Чувашии отметил и прогресс градообразующего предприятия: «Если раньше завод выпускал два-три типа фургонов, то сегодня — несколько десятков различного назначения. Это уже совершенно другое предприятие, работающее по новым технологиям». И в целом достижения муниципалитета — по итогам 2022 года существенно, на 26%, увеличились собственные доходы Козловского муниципального округа, вырос объем инвестиций в экономику и социальную сферу…

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Хорошие показатели, с которыми Чувашия завершила прошлый год, складываются из результатов деятельности муниципальных округов и хозяйствующих субъектов. Это итог совместной работы последних лет, которая организовывалась правительством Чувашии в рамках Комплексной программы социально-экономического развития на 2020-2025 годы, национальных проектов, госпрограмм. Есть в этом и роль Козловского муниципального округа, успехи которого явно просматриваются в делах. Это и строительство дорог, и производство сельхозпродукции, и развитие промышленности. Самый главный индикатор развития — рост собственных доходов, который существенно увеличился в прошлом году».

На собрании по подведению итогов социально-экономического развития муниципалитета по традиции зашла речь о планах и перспективах. «В этом году в Козловке мы модернизируем систему теплоснабжения, — отметил Олег Николаев. — Обновим более 80% объектов генерации — это котельные и трубопроводы, которые обеспечивают дома теплом. Таким образом, мы добьемся снижения количества аварий в тепловых сетях. В дальнейшем — большие планы по строительству инфраструктуры водоотведения и других составляющих с точки зрения повышения инвестиционной и туристической привлекательности. Это позволит обеспечить посылы, которые обозначил Президент России с точки зрения ориентированности на человека».

Глава республики также уточнил, что правительство республики будет использовать все возможности муниципалитетов в развитии туризма. А Козловка, расположенная на берегу Волги, имеет великолепные перспективы в этой сфере.

О чем еще говорили в Козловке

О Годе счастливого детства

«В течение года мы должны донастроить систему сопровождения каждого ребенка таким образом, чтобы она была максимально ориентирована на юного жителя республики, чутко реагировала на его запросы и быстро адаптировалась в связи с изменением в целом жизни в стране и подходов, — подчеркнул Глава Чувашии. — В течение года мы постараемся, чтобы каждый ребенок попутешествовал по республике, узнал о ней, углубил знания о богатстве традиций, людях и достижениях».

О завершении строительства городского стадиона

В текущем году он будет достроен, сообщил Олег Николаев. По его словам, в прошлом году Минспорту республики совместно с муниципалитетами было поручено разработать типовые решения по строительству стадионов, что позволило сделать проекты максимально функциональными и оптимизировать их финансирование.