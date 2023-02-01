28 февраля состоится премьера документального фильма о 139 стрелковой дивизии

Премьера документального фильма «139 стрелковая дивизия: история боевого пути от Волги до Эльбы» состоится 28 февраля в 14-00 в кинотеатре «Три пингвина». Вход свободный

Кинолента завершает документальную трилогию о роли жителей Чувашии в Великой Отечественной войне.

Первый фильм трилогии «Сурский Рубеж» вышел в декабре 2021 года, и на текущий момент в социальных сетях его посмотрели более 80 тысяч раз.

Второй фильм «Чебоксары — город трудовой доблести» был выпущен в июле 2022 года и набрал более 50 тысяч просмотров жителей республики.



Третий фильм снят ЧРО ВОО «Волонтеры Победы» и творческой командой «Перфекто» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Помощь в организации съемок оказало Правительство Чувашии и Правительство Республики Беларусь.

Фильм посвящен боевому пути 139 стрелковой Рославльской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, которая была сформирована в Чувашии зимой 1941/42 гг и встретила День Победы на берегу реки Эльба в Германии.