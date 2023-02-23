Олег Николаев навестил участников СВО в госпитале для ветеранов

Торжественно и празднично было сегодня в фойе Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн. С самого утра тут звучали военные песни, на экране демонстрировался фильм, посвященный Дню защитника Отечества. А у пациентов нескольких палат побывали особенные посетители – Глава Чувашии Олег Николаев вместе со своей супругой – председателем Союза женщин Чувашии Натальей Алексеевной, вице-премьер республики – министр здравоохранения Владимир Степанов и военный комиссар Чувашии Бахтиер Холиков. Гости прибыли не с пустыми руками – с подарками и теплыми пожеланиями.

По данным медучреждения, в отделениях госпиталя сейчас лечатся и проходят реабилитацию 11 участников СВО, получившие ранения разной степени тяжести. Некоторые уже прошли череду военных госпиталей: операции, долгое восстановление для них уже позади, а кому-то еще предстоит пройти лечение. По словам главврача Владимира Осипова, для каждого предусмотрен свой индивидуальный маршрут лечения и реабилитации.

Среди пациентов госпиталя есть десантники-штурмовики, разведчики, водители-мотористы, артиллеристы. К каждому из них в палату заглянул Олег Николаев: поздравил, поинтересовался, как они себя чувствуют. «Как дома», — тут же отвечали мужчины. Спрашивал, получают ли меры поддержки, нужна ли еще какая-нибудь помощь. И в честь праздника преподнес им сувениры и сладкие подарки.

«В этом году праздник, посвященный защитникам Отечества, особенно важен для всех нас. Вы были на передовой, реально соприкасались с тем злом, которое происходит на территории бывшей Украины, и можете рассказать правду. В ней сила. Это основа всего. Наша задача сохранить ее для ныне живущих и последующих поколений», — обратился к участникам СВО Глава Чувашии. Он искренне пожелал им скорейшего восстановления, набраться сил и энергии. И заверил, что правительство сделает все возможное, чтобы поддержать их и их семьи, помочь в решении жизненно важных вопросов.

Наталья Николаева в свою очередь добавила, что вовлекать в мирную жизнь тех, кто возвращается с территории СВО – одна из главных задач Союза женщин Чувашии, и предложила участникам спецоперации принять участие в уроках мужества, что проводятся сейчас в школах: рассказать о своем воинском пути, об отношении к жизни, любви к Родине.

«Хотелось бы, чтобы дети вашими глазами, через ваши эмоции, истории прочувствовали те события. Это действительно важно, потому что молодежи порой сложно разобраться в потоке информации, увидеть правду. Они часто смотрят на то, что реально происходит за тысячи километров, как на кино. Но когда дети напрямую общаются с участниками СВО, они по-другому начинают все воспринимать: они видят настоящих героев, ощущают их мужественность, отвагу», — выразила надежду на сотрудничество Наталья Алексеевна.

Почувствовав смущение защитников Родины, а большинство из них действительно очень скромные и немногословные люди, председатель Союза женщин добавила: «Вы не представляете, какими восхищенными глазами смотрят мальчишки и девчонки, как по струнке выпрямляются, когда военнослужащие подходят к ним и жмут руку. Для них это огромная честь».

И, наверное, Наталья Алексеевна права, нашим воинам есть о чем рассказать. «Я поехал добровольцем, для проверки самого себя, как человека, как мужчины», — признался корреспонденту «СЧ» 31-летний Ильдар. Большую часть службы он провел на передовой, получил местную награду от Луганской народной республики, не обошлось и без ранений. После возвращения домой молодой человек вернулся на прежнее место работы. Но многие сослуживцы из его отряда, у которых закончился контракт, собираются снова ехать на Донбасс. Подумывает об этом и наш земляк.

Вот и 26-летний Евгений, который находился в зоне СВО пять месяцев, признался, что к жизни военного привыкаешь. Кстати, У Евгения 23 февраля двойной праздник, ведь в этот день защитник Отечества и родился. И конечно, парень получил персональные поздравления от почетных гостей госпиталя и наручные часы от Главы Чувашии.

Есть о чем поведать и 43-летнему Владимиру. Правда, он все же сомневается в своих ораторских способностях и в том, что сможет заинтересовать школьников. Но за его спиной – не только защита ДНР, ЛНР и Запорожья, но и вторая Чеченская кампания. В зону СВО он отправился в начале июня добровольцем с двумя боевыми товарищами – один из Новочебоксарска, второй из Вурнар. «Никому из родных не сказал, просто почувствовал, что я нужен там. Знал, куда иду, был подготовлен. Правда, долго послужить не удалось, ранило… А вот товарищ из Вурнар в одном из последних боев погиб…», — рассказал мужчина.

Медикам удалось вытащить еще не все осколки гранаты, сброшенной с вражеского дрона, которыми ранило Владимира. Поэтому лечение ему он будет продолжать. «А дальше в строй», — скромно и просто, как будто иного пути нет, сказал чебоксарец. Он также поблагодарил за помощь всех неравнодушных жителей республики. «Продолжайте помогать бойцам на передовой. Если первое время было трудновато, то сейчас ощущается поддержка, доходят посылки, письма. Я читал их, в трудную минуту они греют душу», — сказал Владимир. Госпиталь, кстати, специально к празднику опубликовал на своем сайте «Истории защитников Отечества». Владимир там признается, что защищать Родину его учили с детства: «Мальчики защищают, девочки ждут. Так и вышло».