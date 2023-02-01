Глава Чувашии возложил цветы к Монументу Воинской Славы

В День защитника Отечества мы чествуем всех, кто служил и служит Родине, защищает ее интересы, целостность и суверенитет.

Наши ребята достойно и мужественно выполняют свой воинский долг. Мы по праву гордимся подвигами земляков, склоняем головы перед павшими героями, память о них навсегда останется в наших сердцах.

Сегодня к Вечному огню в мемориальном комплексе «Победа» в столице Чувашии возложили цветы в память о погибших воинах, обеспечивавших безопасность рубежей, мир и покой граждан России.

Вечная Слава Героям!