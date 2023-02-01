Глава Чувашии возложил цветы к Монументу Воинской Славы

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В День защитника Отечества мы чествуем всех, кто служил и служит Родине, защищает ее интересы, целостность и суверенитет.

Наши ребята достойно и мужественно выполняют свой воинский долг. Мы по праву гордимся подвигами земляков, склоняем головы перед павшими героями, память о них навсегда останется в наших сердцах.

Сегодня к Вечному огню в мемориальном комплексе «Победа» в столице Чувашии возложили цветы в память о погибших воинах,   обеспечивавших безопасность рубежей, мир и покой граждан России.

Вечная Слава Героям!


Опубликовано: 23 февраля 2023 г.


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Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

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