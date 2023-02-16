И хлеб пекут, и детей учат

Указом Главы Чувашии от 16 февраля десять жителей республики удостоены государственных наград.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждена Почетной грамотой Чувашской Республики Гаврилова Анна Гавриловна — кондитер кондитерского цеха АО «Чебоксарский хлебозавод № 2».

Этим же Указом присвоены почетные звания:

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» — работникам АО «Чебоксарский хлебозавод № 2» Алексеевой Марии Евстафьевне — заведующей производством столовой, Егоровой Светлане Борисовне — заместителю директора по общественному питанию и розничной торговле, Соколовой Надежде Васильевне — технику-технологу хлебного производства производственной лаборатории;

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Лапину Василию Степановичу — корреспонденту канашской районной газеты «Канаш»;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Морозову Александру Ивановичу — старшему менеджеру обособленного подразделения в п. Кугеси учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Нива», Павлову Валентину Николаевичу — главе крестьянского (фермерского) хозяйства, Вурнарский муниципальный округ;

«Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики» Семенову Александру Викторовичу — тренеру-преподавателю детско-юношеской спортивной школы «Физкультурно-спортивный комплекс «Присурье» Ядринского муниципального округа;

«Заслуженный учитель Чувашской Республики» Ивановой Людмиле Владимировне — учителю Кшаушской средней общеобразовательной школы Чебоксарского муниципального округа, Хафизову Сергею Анатольевичу — учителю Шемуршинской средней общеобразовательной школы Шемуршинского муниципального округа.