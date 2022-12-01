Объединение троллейбусных предприятий Чебоксар и Новочебоксарска позволит обновить подвижной состав

Обновить городской транспорт поможет реформирование общественного транспортного обслуживания в Чебоксарской агломерации. На базе троллейбусных предприятий Чебоксар и Новочебоксарска сейчас создается единый государственный перевозчик, а полномочия по обслуживанию пассажиров передаются на уровень республики. По словам руководителя Минтранса Чувашии, перевозчик сможет участвовать в федеральных программах обновления общественного транспорта, подвижной состав которого сейчас изношен более чем наполовину. В ближайшие два года предлагается закупить 153 троллейбуса, в том числе 40 машин — по заявке республики на обновление подвижного состава по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Новый транспорт необходим в том числе и для открытия межмуниципальных маршрутов между Чебоксарами и Новочебоксарском, сообщил министр.