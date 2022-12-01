COVID-19: цифры и факты

В зону СВО они ушли вместе — два брата, служили в одном подразделении. Так получилось, что брат вынес брата с поля боя. Удивительная история мужества и стремления к победе. Мы встретились с одним из них — Денисом Любимовым и узнали подробности этой истории. Скоро он вернется в ряды участников СВО. И мы узнали, почему. Подробности в нашем интервью