Восстанавливать электроснабжение в Чувашии помогают специалисты из соседних регионов

В Чувашии энергетики и спасатели продолжают восстанавливать нарушенное снегопадом и ледяным дождем электроснабжение. Ситуация в ряде населенных пунктах остается напряженной. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Глава республики Олег Николаев.

На помощь чувашским специалистам прибыли сотрудники МЧС из соседних регионов – Самарской, Саратовской, Оренбургской и Ульяновской областей. На утро понедельника вернуть электричество удалось в Алатырском и Ядринском районах республики.

Особый режим работы введен по филиалу ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго». Ситуацию круглосуточно мониторят оперативная группа ГКЧС совместно с ЦУКС ГУ МЧС по Чувашии.

Олег Николаев поблагодари всех, кто принимает участие в восстановлении поврежденной инфраструктуры.

Татьяна Васильева