Глава Чувашии вошел в состав Президиума Госсовета России

В понедельник новых членов Президиума Государственного Совета утвердил Президент России Владимир Путин, который возглавляет эту структуру. В обновленный Президиум включили 10 человек: глав и губернаторов восьми республик и областей, а также главу городского округа Самара Елену Лапушкину и полпреда Президента России в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева. Всего в составе Президиума Госсовета России, по данным на 5 декабря, насчитывается 29 человек: это губернаторы, председатели комиссий Госсовета, а также мэр Москвы Сергей Собянин. В то же время Президиум по распоряжению Владимира Путина покинули 10 человек. Напомним, Президиум Госсовета формируется для решения оперативных вопросов. Персональный состав его членов определяет Президент России.