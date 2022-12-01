Чувашия — в ТОП-10 регионов по охране труда

По итогам минувшего года Чувашия заняла десятое место в рейтинге органов исполнительной власти регионов страны по осуществлению государственного управления охраной труда. В ПФО по этому показателю наша республика заняла вторую позицию. Исследование и оценку проводило Минтруда России. Учитывались результаты государственной экспертизы условий труда, мониторинг условий и охраны труда, координация проведения обучения по охране труда и другие факторы. В лидерах рейтинга Тульская область (71,48 балла), Ханты-Мансийский автономный округ (70,81) и Орловская область (70,78), у Чувашской Республики — 65,85 балла.