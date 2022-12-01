В Канаше будет построен энергоцентр на базе газопоршневых установок

Этот вопрос обсуждался на рабочей встрече в Минэкономразвития республики.
«Сейчас мы ведем активную работу по реализации новых проектов в Чувашии, — отметила на встрече генеральный директор группы компаний Трансэнергопром Елена Климашевская. — В рамках соглашения с правительством республики уже в этом году компанией будет запущен первый инвестиционный проект — в центре города Чебоксары откроется электрозаправочный комплекс.
Следующий приоритетный проект — строительство энергоцентра в Канаше. Наши консолидированные с властями республики действия помогут повысить не только экологический рейтинг Чувашии, но и улучшить характеристики ее экономического потенциала, влияющие на инвестиционный климат».
Правительство продолжает принимать решения по стимулированию «зеленой» экономики, напомнил вице-премьер — министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов.
Среди масштабных «зеленых» проектов — не только энергоцентр и электрозаправочная инфраструктура, но и цифровизация энергетического комплекса за счет интеллектуальных систем учета в электроэнергетике.
«Появление энергоцентра в Канаше, — отметил Дмитрий Краснов, — обеспечит покрытие потребности в электрической энергии и положительно скажется на надежности энергосистемы республики, что, несомненно, очень важно для социально-экономического развития региона».