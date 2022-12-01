В Канаше будет построен энергоцентр на базе газопоршневых установок

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Этот вопрос обсуждался на рабочей встрече в Минэкономразвития республики.

«Сейчас мы ведем активную работу по реализации новых проектов в Чувашии, — отметила на встрече генеральный директор группы компаний Трансэнергопром Елена Климашевская. — В рамках соглашения с правительством республики уже в этом году компанией будет запущен первый инвестиционный проект — в центре города Чебоксары откроется электрозаправочный комплекс.
Следующий приоритетный проект — строительство энергоцентра в Канаше. Наши консолидированные с властями республики действия помогут повысить не только экологический рейтинг Чувашии, но и улучшить характеристики ее экономического потенциала, влияющие на инвестиционный климат».

Правительство продолжает принимать решения по стимулированию «зеленой» экономики, напомнил вице-премьер — министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов.
Среди масштабных «зеленых» проектов — не только энергоцентр и электрозаправочная инфраструктура, но и цифровизация энергетического комплекса за счет интеллектуальных систем учета в электроэнергетике.

«Появление энергоцентра в Канаше, — отметил Дмитрий Краснов, — обеспечит покрытие потребности в электрической энергии и положительно скажется на надежности энергосистемы республики, что, несомненно, очень важно для социально-экономического развития региона».
Опубликовано: 30 ноября 2022 г.


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