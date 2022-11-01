Ледяной дождь оставил дома без света и не пустил детей в школу

23 ноября с самого утра республику накрыла волна ледяных дождей. С одной стороны, это зрелище захватывающее, с другой — таит опасность. Кто-то в этот день успел сделать красивые фотографии и поделиться ими в соцсетях, а кто-то остался без света.

И хотя о наступлении ледяного фронта было известно заранее, предугадать его последствия невозможно. Правда, можно было успеть подготовиться к непогоде. Так, в Чебоксарах заблаговременно обработали проезжую часть дорог и тротуары антигололедными материалами, не допустив возникновения транспортных заторов на подъемах и мостах. Также, например, и в Ибресинском районе спецтехника вела работу по обработке проезжей части песко-соляной смесью. Было задействовано до семи единиц техники.

Минтранс республики в этот день объявил о введении временного ограничения на движение грузового и пассажирского транспорта по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения. В ведомстве рассказали, что в ночь с 22 на 23 ноября на борьбу с непогодой на региональные дороги вышли 73 единицы техники. 35 спецмашин обеспечивали обработку федеральных трасс. Дорожные службы обрабатывали автодороги реагентами, а также очищали их от наледи.

Но в полной мере избежать неприятностей не получилось. К вечеру этого же дня из-за продолжающихся осадков в виде ледяного дождя и мокрого снега произошло нарушение электроснабжения в Аликовском, Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Красночетайском, Козловском, Комсомольском, Урмарском, Цивильском, Яльчикском, Янтиковском районах, Шумерлинском и Шемуршинском муниципальных округах и городе Шумерле.

В зону отключений попали 45 населенных пунктов, около 6,5 тысячи жилых домов с населением более 14 тысяч человек и 19 социально значимых объектов. На месте оперативно велись аварийно-восстановительные работы, в которых были задействованы 23 бригады энергетиков.

К утру 24 ноября подача электроэнергии в большую часть жилых домов и социально значимых объектов была восстановлена. «Благодарю службы за оперативно проведенную работу. Ситуацию держим на контроле», — написал в своем телеграм-канале Глава республики Олег Николаев.

Ледяной дождь, способствующий возникновению гололеда, прибавил забот и Министерству образования и молодежной политики республики. Дабы избежать роста числа детских травм ведомством было решено провести обу-чение 24 ноября в дистанционном режиме.

Кстати

Последствия непогоды на дорогах республики ночью устраняла 221 единица спецтехники. 35 — на федеральных трассах, 60 на республиканских дорогах и 126 — на местных. Более семи тысяч тонн противогололедных материалов распределено на дорогах Чувашии.