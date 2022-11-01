В Доме правительства состоялось вручение медалей ордена «Родительская слава»

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Знак материнской славы «Анне» получила из рук Главы Чувашии и 78-летняя Елена Ивановна Павлова из деревни Ситмиши Урмарского района, вместе с мужем вырастившая шестерых детей. Фото cap.ru

Святая слава родителей и низкий поклон анне

В канун Дня матери в купольном зале Дома правительства республики собрались супружеские пары, наиболее ярко проявившие такие грани человеческих отношений, как любовь, доверие, уважение. И те, кто много сил, теплоты, заботы, терпения и мудрости вложил в воспитание детей, создание гармонии в семье, покоя и уюта в доме, — это наши любимые мамы.
В зале царила торжественная обстановка. Виновники торжества не скрывали волнения, ведь они получали самые главные в своей жизни награды. Награды за достойное исполнение основного предназначения каждого из нас — растить и воспитывать детей.
Почетную миссию награждения исполнял Глава республики Олег Николаев. Трем семьям он вручил медали ордена «Родительская слава» по указу Президента России. Этой награды удостаиваются за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Алексей и Татьяна Зайцевы из Шумерли вырастили и воспитали четверых детей в духе высокой нравственности и трудолюбия. Димитрию и Марине Леонтьевым из Аликовского района повезло на невест — они воспитывают пятерых замечательных дочерей. Эта семья — яркий пример любви, семейного счастья и успеха. А супруги Яковлевы из Шумерлинского района, Геннадий и Вера, — профессиональные педагоги с более чем 40-летним стажем. В их семье четверо детей. В ответном слове глава семьи выразил благодарность за высокую оценку в деле воспитания.
С особым трепетом у нас чтут матерей — в Чувашии учрежден знак материнской славы «Анне». Его нынче удостоены восемь многодетных женщин за вклад в достойное воспитание детей. В ходе церемонии Олег Николаев отметил, что на сегодня в регионе насчитывается порядка 17 тыс. многодетных семей — почти вдвое больше, чем в 2012 году.
В числе удостоенных знака — Ирина Васильева из Чебоксар, обладатель черного пояса по каратэ, неоднократный победитель и призер чемпионатов России и Чувашии. Но более высокий ее титул — мама пятерых сыновей и двух дочерей. Шумерлинка Марина Ветликова воспитывает трех дочерей и двух сыновей. А у Веры Владимировой из Красноармейского района шестеро детей, одиннадцать внуков и пять правнуков. Пятеро детей, семеро внуков и двенадцать правнуков в семье Зои Харитоновой из Шумерлинского района. Более двадцати лет она проработала в отрасли культуры, в настоящее время возглавляет Совет ветеранов Краснооктябрьского сельского поселения.
Солидные семейства и обширная общественная деятельность и у остальных матерей, удостоенных почетного знака. Мария Изванова из Чебоксарского района, мать пятерых детей, более тридцати лет руководит Советом ветеранов и является бессменной старостой деревни Микши-Энзей. В своем ответном слове она поблагодарила Главу за высокую оценку материнского труда.
Олег Николаев в свою очередь выразил благодарность женщинам за то, что они вносят неоценимый вклад в развитие районов и республики. «Вы являетесь примером не только для ваших детей, но и для коллег, односельчан и многих других людей, с которыми встречаетесь на жизненном пути. Хочу сказать вам спасибо за жизненную позицию», — добавил он.
Глава республики отметил, что поддержка многодетных семей является одним из приоритетов правительства. Наряду с решениями Президента России, которые направлены на поддержку материнства и детства, института семьи, республика также реализует большое количество мер поддержки. Вся эта деятельность направлена на то, чтобы дети имели возможность уверенно развиваться, планировать свою жизнь, а главное — достигать поставленных целей и реализовывать большие как личные, так и государственные задачи.
В церемонии участвовали министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике Алевтина Федорова, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева, председатель правления Совета отцов Чувашии Алексей Мурыгин. С поздравлением выступили хор «Тусл?х», коллектив Дворца детского (юношеского) творчества города Чебоксары.

Справка «СЧ»

Всего в Чувашии орденом «Родительская слава» награждены 14 семей, медалью ордена «Родительская слава» — 40 семейных пар, орденом «За любовь и верность» — 193 семьи, 924 супружеские пары республики отмечены медалью «За любовь и верность». Знака материнской славы Чувашской Республики «Анне» удостоены 38 многодетных матерей республики. Ежегодно социально активные семьи республики награждаются государственными и общественными наградами: с 2009 года их обладателями стали 1209 семейных пар.

Опубликовано: 24 ноября 2022 г.


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