Трансэнергопром реализует крупные инвестиционные проекты в Чувашии

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Доме Правительства состоялась встреча генерального директора Группы Компаний Трансэнергопром Елены Климашевской с Заместителем Председателя Правительства Чувашской Республики-министром экономического развития и имущественных отношений Дмитрием Красновым и министром промышленности и энергетики Чувашской Республики Александром Кондратьевым.

Елена Климашевская рассказала о ходе реализации главных пилотных проектов ГК ТЭП на территории Чувашской Республики: строительстве энергоцентра на базе газопоршневых установок в городе Канаш и электрозаправочного комплекса в городе Чебоксары.

«Сейчас нами ведется активная работа по реализации новых проектов в Чувашии совместно с Правительством региона. Наши консолидированные действия помогут повысить не только экологический рейтинг республики, но и улучшить характеристики ее экономического потенциала, влияющие на инвестиционный климат», — отметила Елена Климашевская.

В рамках Соглашения с Правительством Чувашии уже в этом году компанией будет запущен первый инвестиционный проект — в центре города Чебоксары будет открыт электрозаправочный комплекс. Следующий приоритетный проект — строительство энергоцентра. На встрече обсуждались вопросы размещения и сроки строительства объекта.

«Открытие энергоцентра поможет решить вопрос покрытия энергодефицита республики. Его создание позволит достичь одного из самых низких тарифов в ПФО. Таким образом, мы открываем для предприятий возможность снижения себестоимости продукции и затрат на производство, как следствие, высвобождаем средства на развитие. Например, в Канаше сейчас активно создаётся технопарк «Новый ресурс». Появление энергоцентра в городе — одно из существенных преимуществ в сторону выбора именно площадки канашского технопарка для размещения будущих производств», — подчеркнул Александр Кондратьев.

В ходе беседы также был рассмотрен вопрос внесения изменений в стратегию развития объектов розничной генерации, основанных на оптимизации финансово- экономической модели.

«Правительство продолжает принимать решения по стимулированию «зеленой» экономики. В этих условиях проекты устойчивого развития помогают оптимизировать издержки, поддержать ключевые секторы экономики, создавать экономику замкнутого цикла, эффективно использовать ресурсы. В Чувашской Республике реализуются такие масштабные «зелёные» проекты, как строительство энергоцентров, электрозаправочной инфраструктуры, а также цифровизация энергетического комплекса за счёт интеллектуальных систем учета в электроэнергетике. В рамках сотрудничества с ГК Трансэнергопром будет решен вопрос размещения энергоцентра.  Его наличие обеспечит покрытие потребности в электрической энергии и положительно скажется на надежности энергосистемы Чувашской Республики, что, несомненно, очень важно для социально-экономического развития региона», — подчеркнул вице-премьер Чувашии Дмитрий Краснов.

Опубликовано: 24 ноября 2022 г.


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