В библиотеку — за эмоциями

Пушкинская карта делает посещение книжного очага культуры еще интереснее

Посмотреть современный российский фильм в кино, посетить новую постановку в театре, а с недавних пор — интересно и с пользой провести время в библиотеке. Список «культурных» мест, которые молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут бесплатно посетить по Пушкинской карте, с этого года пополнили и библиотеки. Для школьников и студентов здесь приготовили много увлекательного: это и «живые» уроки, и популярные у молодежи квесты, квизы и баттлы, и даже рыцарские турниры.

В ноябрьской афише Национальной библиотеки Чувашии, например, — около двадцати мероприятий на любой вкус, специально разработанных для проекта «Пушкинская карта». Если в феврале, когда учреждение только присоединилось к программе, их было не более трех-четырех, то сейчас модерацию на платформе «PRO.Культура.РФ» прошли уже более 30 культурных активностей библиотеки. Как рассказала заведующая сектором Национальной библиотеки Чувашии Наталья Младшина, первых посетителей по Пушкинской карте там приняли в марте, и с сентября потоки «пушкинцев» не ослабевают.

Библиотекари постарались впечатлить ребят и, надо сказать, это у них хорошо получилось: в программе много мероприятий, где дети непосредственно вовлечены в процесс, а не только наблюдают и слушают. На «живом» уроке «История книги: от рукописной до электронной» в отделе редкой книги, например, школьники могут потрогать и полистать уникальные экземпляры. Популярна у посетителей квест-экскурсия «Чувашия: книги и люди». Получив маршрутные листы и разбившись на команды, мальчишкам и девчонкам нужно обойти различные отделы библиотеки и выполнить там определенные задания. Самых быстрых и самых эрудированных награждают приятными призами.

«Все проходит активно и весело. Ребятам нравится, что им все нужно узнавать самим — дети любят участвовать», — делятся наблюдениями библиотекари.

Недавно, например, в игре с удовольствием поучаствовали школьники из Канаша, впервые побывавшие в Национальной библиотеке. Как признались ребята, они не ожидали, что в библиотеке может быть так интересно. Их впечатлила не только игра, но и огромное красивое здание библиотеки и множество ее необычных отделов.

Нескучно проходит рыцарский турнир «Кто с мечом к нам придет — от меча и погибнет», посвященный князю Александру Невскому. Его проводят в форме популярной игры «Что? Где? Когда?». Есть и исторический штурм «Невидимый подвиг в тылу» памяти строителей Сурского и Казанского оборонительного рубежей. Сначала командам нужно произвести «разведку» — узнать главные цифры, даты, важные моменты и факты истории масштабной стройки, а потом полученные данные применить в настольной образовательной игре с дополненной реальностью. Аналогично построена игра-квиз «Портрет одного героя: Петр I». «Что-то ребята, конечно, изучали на уроках истории, но в ходе игры узнают другие интересные детали. Элемент соревновательности их очень привлекает», — рассказывают в библиотеке.

А многие мастер-классы, которые проводят специалисты библиотеки, вообще можно назвать уникальными. Так, на мастер-шоу «Бумага-handmade» в центре консервации отдела редкой книги дети учатся изготавливать бумагу своими руками. Весь процесс создания бумажного листа — от подготовки сырья до дизайнерского оформления проходит с их непосредственным участием. Получившийся образец ребята забирают в качестве подарка. «Это очень увлекательный процесс! К нам даже взрослые на мастер-класс записываются», — дополняют библиотекари.

Специально для Пушкинской карты в Национальной библиотеке разработан и литературный променад. На пешей прогулке по улицам Константина Иванова и Михаила Сеспеля школьники и студенты по-новому знакомятся с известными историческими строениями и памятниками Чебоксар — сквозь призму литературных произведений и их героев. На нем, в частности, можно узнать, что прежде Национальная библиотека республики помещалась в открывшемся недавно после реконструкции здании отдела Чувашского государственного художественного музея.

Побывать на библиотечных мероприятиях могут школьники и студенты со всей республики в рамках проекта центра «Авангард» «День в столице», стартовавшего в октябре. Каждую неделю, по вторникам и четвергам, в библиотеку приезжают ребята из разных городов и районов Чувашии. На прошлой неделе, например, побывали учащиеся Порецкого района, школьники Урмарского района, янтиковские, ядринские, красночетайские ребята. Многие, по словам Натальи Младшиной, потом становятся постоянными посетителями мероприятий библиотеки по Пушкинской карте. Завсегдатаи книжного очага культуры — студенты Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции, МЦК-ЧЭМК, учащиеся чебоксарских школ. Воспользовавшись картой, в этом году, по данным на ноябрь, Национальную библиотеку уже посетили более 1300 ребят из разных уголков республики.

Список мероприятий, доступных по Пушкинской карте, в Национальной библиотеке будет продолжен. Сейчас на модерации, как рассказала Наталья Младшина, находятся две активности, одна из которых — встреча-баттл с участием современных чебоксарских поэтов Светланой Гордеевой и Александром Шпаннагелем.

КСТАТИ

К программе «Пушкинская карта» подключились и другие библиотеки республики. Мероприятия проводят в центральных районных библиотеках республики, в Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеке и других учреждениях культуры.

В библиотеке можно не только почитать книгу, но и сыграть в увлекательную игру. Фото nbchr.ru