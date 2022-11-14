В Чебоксарах открылась биеннале современного искусства

Память о будущем

Откуда родом современность?

Размышляя об изобразительном искусстве Чувашии наших дней, скорее скажешь, что оно зиждется на крепком фундаменте академических традиций, и большая часть наших художников работает в русле классической реалистической школы. К тому же привыкли и зрители, им кажется очень естественным пойти в музей, чтобы «окультуриться» и «полюбоваться прекрасным». Тем ценнее каждая попытка напомнить, что искусство может быть и другим — поднимать острые темы, заставлять задуматься, вызывать сильные эмоции, задавать больные вопросы и не давать на них ответа. Поэтому первую чувашскую биеннале современного искусства все ждали с большим интересом, но и с некоторой настороженностью — а что же будет?..

НАША СПРАВКА Биеннале — это художественная выставка, фестиваль или творческий конкурс, который проводится раз в два года. И с 1990-х годов такой формат становится ключевым для показа современного искусства. Наиболее известные биеннале, пожалуй, Венецианская и «Манифеста». В России такие выставки тоже проходят — в Екатеринбурге, Красноярске, Калининграде и, конечно, в Москве. У каждой из них свой собственный характер и узнаваемое «лицо».

Инициатором проведения биеннале у нас стала Юлия Константинова — арт-менеджер, руководитель культурных проектов в коммуникационном агентстве Р.И.М. в Москве. Она родилась в Чебоксарах и давно мечтала внести свежую струю в культурную жизнь республики. А такая выставка не только знакомит зрителей с новыми именами и художественными практиками, но и, несомненно, привлекает к Чувашии внимание российской культурной общественности. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Минкультуры Чувашии ее мечта стала реальностью.

Как правило, для проведения биеннале организаторы приглашают одного или нескольких независимых кураторов, которые заранее объявляют тему и начинают подбирать художников и проекты. Так было и в этом случае — тема «Икс историй: память о будущем» предполагала работу с рассказами, мифами и поверьями, из которых состоит культурное и этнографическое наследие Чувашии, с элементами народной материальной культуры, их переосмысление, размышления о проблемах собственной идентичности и о том, как богатая и самобытная история отдельно взятого народа переплетается со множеством историй других регионов и стран. Кураторам важно было показать, «как из личного, исторического, семейного, культурного произрастает то, что сегодня мы называем современностью и то, что уже завтра мы будем называть нашей памятью».

Принять участие в биеннале могли не только художники из Чувашии, и выбрать для осмысления не только чувашский материал — ведь с аналогичными проблемами сталкиваются и представители других этносов, живущих рядом. В итоге восемь из девятнадцати художников и арт-групп, которые представлены на биеннале, оказались из Чебоксар, и с некоторыми из них читатели хорошо знакомы. Среди авторов — представители самых разных поколений, от уважаемых мэтров (Праски Витти) до совсем юных студентов Чебоксарского художественного училища. И предлагают они работы в широком спектре техник и жанров — от живописи и фотографии до инсталляций, видео-арта и цифрового искусства. Однако в контексте выставки все они совершенно равноправны, и являются важными составляющими общего кураторского высказывания.

«Читать» этот обширный кураторский текст можно начиная с любого места — что здесь главное, а что второстепенно, каждый зритель решает для себя сам, ведь его активное участие, его реакции, его взгляд на проблему так же значимы, как и представленные объекты. Как их смотреть? Подсказку для тех, кто в этом нуждается, давала лекционная программа, прошедшая в августе и сентябре. Об NFT, перформансах, уличном искусстве, искусстве новых медиа и о том, как этого всего не бояться, рассказывала культуролог и одна из кураторов биеннале Александра Никитина.

Ну а те, кто хочет непременно понять «что же они хотели этим сказать?!» могут записаться на кураторские экскурсии (они бесплатные, нужно только иметь билет в музей) или побродить по выставке с медиатором, который не только расскажет об экспонатах — с ним можно смело делиться своими взглядами и обсуждать увиденное, горячо спорить и даже совершенно не соглашаться. Это будет интересно, даже если вы совсем далеки от искусства.

Несомненно, лучше все увидеть собственными глазами, но позвольте на минутку приоткрыть для вас завесу тайны и поделиться своими впечатлениями об увиденном. В центральном зале, у центральной стены (где обыкновенно размещают программное произведение) — инсталляция Лизы Шаплиной «Высокая вода» — история о Волге. Струящийся белый тюль, песок и стеклянные «льдинки» в нем — фрагменты орнамента, будто вынесенные на берег и тающие у нас на глазах. Здесь и рассказ о доме родителей художницы, который вместе со старым городом ушел под воду, и попытка собрать по крупицам воспоминания об уходящем прошлом, о людях, которые здесь жили задолго до этого.

Продолжает эту «центральную ось» образ мирового древа, представленный на платках Юлии Голованевой. Светлые и теплые оттенки (желтый, красный, серый) — раскрывают образ Верхнего мира, неба, обители богов. Нижний мир — подземный, «логово злых духов и течений глубоких вод» — представлен в более темной и холодной гамме. Символические образы птиц и волков, традиционные для чувашского фольклора и декоративно-прикладного искусства, элементы орнамента, очень уместно и гармонично употребленные, удачная стилизация бахромы традиционных жениховых платков с помощью шрифта надписей наполняют эту коллекцию платков не только глубоким смыслом (актуальным в контексте биеннале), но и самостоятельной эстетической ценностью.

Образ Киреметя воспроизводит и перформанс Екатерины Ефимовой и Анастасии Сильвестровой «Асл? юман». Юман — и священное дерево с его крепкими ветвями и корнями, и чувашский юноша-богатырь, вокруг него вьется-ткется-сплетается жизнь народа. Прекрасные девушки, будущие матери. И своеобразные «мойры» в черном — вечно сменяющие друг друга жизнь и смерть.

Имитация традиционных украшений, стилизованные головные уборы, ручная перфорация в виде чувашских узоров на черной замше — всем этим, в сочетании с красотой и юностью моделей, можно любоваться бесконечно.

Много на выставке и историй более личных и камерных — они будто нарочно прячутся в уголках. Например, выполненный в технике граттажа полиптих «Время» Татьяны Лисицыной — из темноты будто выплывают яркие детские воспоминания: уютные домики, лес, озеро, в котором видишь опрокинутый мир, пустые качели, кружащие стаи птиц. И сквозь эти простые, казалось бы, близкие многим картинки проступают знакомые образы чувашского искусства — работы Анатолия Миттова и Праски Витти.

Отражения, сближения, переклички, отзвуки и следы — в работах «гостей». Сергей Потеряев — художник из Екатеринбурга, работающий на стыке фотографии и инсталляции, рассказывает о молении учук в чувашской деревне на границе Татарстана и Башкортостана. Три солнца, знакомых нам по чувашской мифологии, бросают свет на полотна Татьяны и Даниэла Литовых из Болгарии, а медиа-художница из Иркутска Дарья Григорьева в своем проекте «Нейромифология» с помощью нейросетей на основе описаний воссоздает легендарные события из истории чувашского народа.

КСТАТИ

Биеннале — это, конечно, не только выставка. До второго декабря, пока она длится, проходит очень насыщенная параллельная программа: по выходным — лекторий, который погружает гостей и жителей города в историю чувашской культуры, искусства, а также предлагает молодым художникам лайфхаки по позиционированию себя на современном арт-рынке. А еще — экскурсии по городу для детей и взрослых, ролевые игры по мотивам чувашской мифологии и встречи с художниками. Благодаря трансляциям в группе биеннале ВК, следить за событиями можно и онлайн, но лучше прийти и во всем поучаствовать «вживую».