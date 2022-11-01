Представители семнадцати российских музеев соберутся в Чебоксарах на «Петровские чтения»

Всероссийская научно-практическая конференция приурочена к очередной годовщине со дня рождения Михаила Петровича Петрова-Тинехпи (1877-1938), первого директора Центрального чувашского музея. Проходит она в Чувашском национальном музее с 2001 года и считается одной из популярных площадок для обсуждения актуальных тенденций музейного дела и обмена опытом.

Нынче 14 ноября на «Петровские чтения» приедут представители семнадцати музеев из тринадцати городов России. Среди участников встречи такие корифеи музейного дела, как Российский этнографический музей (Санкт-Петербург) и Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева (Москва), наши соседи из музеев Саранска, Козьмодемьянска, Йошкар-Олы, представители музеев Приволжского федерального округа из Елабуги, Самары, Тольятти, Сызрани, Уфы и далекой Тюмени.

Подобное научное сотрудничество и обмен мнениями сохраняет многолетнюю традицию партнерства музеев и, по словам музейщиков, позволяет совместно решать сложные проблемы сохранения, показа и интерпретации вопросов традиционной культуры и истории.

Круг обсуждаемых тем широк — затрагиваются вопросы музейного дела, образования, истории. Работа конференции и выступления участников будут организованы на четырех площадках: «Музей и музейные коллекции», «История и краеведение», «Маркетинг и образование», «Литературоведение и этнография». Кроме музейщиков свои научные разработки представят преподаватели вузов, ученые, учителя, архивисты.

Откроется форум с презентации книги-альбома «Чувашский национальный музей. 1921-2021» и справочного издания «Сотрудники Чувашского национального музея. 1921-2021». Это наиболее полное издание о 100-летней истории Чувашского национального музея. Своими исследованиями о предыстории создания Центрального чувашского музея с коллегами поделится кандидат исторических наук Сергей Щербаков.