В Совете Федерации сегодня чествовали детей-героев, проявивших мужество и спасших человеческие жизни

Макара Мушкова из Чувашии награждали Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, первый заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприянов, Герой России Федор Юрчихин и сенатор от Чувашской Республики Николай Владимиров.