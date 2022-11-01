В Совете Федерации сегодня чествовали детей-героев, проявивших мужество и спасших человеческие жизни

Макара Мушкова из Чувашии награждали Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, первый заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприянов, Герой России Федор Юрчихин и сенатор от Чувашской Республики Николай Владимиров.
Опубликовано: 4 ноября 2022 г.
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