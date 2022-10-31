Первый снегопад республика встретила во всеоружии

Активные осадки начались рано утром в понедельник. Прогнозы метеорологов, судя по всему, тщательно мониторились столичными и иными коммунальными и дорожными службами. Во всяком случае, в Чебоксарах реагентами покрыли основные магистрали еще до выпадения снега, а на дороги Чувашии сразу выехала дорожная спецтехника. С 8 часов утра улицы Чебоксар чистили 24 комбинированные дорожные машины, порядка 20 тракторов и сотня дорожных рабочих. На дорогах республиканского значения расчисткой занялись более 10 дорожных машин. Спуски-подъемы и основные трассы были в приоритете. Случаев, когда не смогли проехать автомобили оперативных служб, не отмечено. Как сообщил «СЧ» директор КУ «Чувашупрдор» Юрий Шилов, мониторинг и контроль дорожной ситуации ведется круглосуточно. А сообщить об опасных участках в диспетчерскую республиканской дорожной службы сможет каждый по телефонам 54-05-00 и 70-94-08.

ГИБДД Чувашии призвало водителей сменить манеру управления автомобилями на зимнюю. Судя по фото машин в кюветах в интернет-пабликах, к совету прислушались не все. В целом же ситуация с аварийностью по-прежнему неспокойна. На момент сдачи номера стало известно о четырех ДТП из-за выпавшего снега. Пострадали четыре человека. Многие выехали на летней резине и поплатились за это…