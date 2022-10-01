Более 150 артистов примут участие в Международном оперном фестивале в Чебоксарах

Рождение оперы, забытая «Ася» и «Золушка» для взрослых

XXXII Международный оперный фестиваль, который пройдет в Чебоксарах с 28 октября по 6 ноября, обещает стать самым массовым по числу приглашенных артистов — более 150 человек. Дело в том, что на этот раз организаторы приняли решение не вводить в наши постановки звезд оперной сцены, а показать нечто новое, еще незнакомое чебоксарскому зрителю. Так что на фестиваль приедут целые коллективы со своими костюмами и декорациями, а кое-кто — даже со своим оркестром.

Так, опера Михаила Ипполитова-Иванова «Ася» по одноименной повести Тургенева, созданная при участии студентов и преподавателей ГИТИСа и Ипполитовки, звучит в сопровождении Московского молодежного симфонического оркестра. Либретто оперы не совсем соответствует литературному первоисточнику, некоторые сюжетные линии отсутствуют, а сама главная героиня получилась у Ипполитова-Иванова более лиричной и нежной, чем у Тургенева, — «и Татьяна, и немножечко Ассоль, и Снегурочка». «Ася» впервые прозвучала на сцене в 1900 году, а после революции была забыта: тургеневские герои пришлись «не ко времени». Лишь в июне этого года опера вновь обрела жизнь и теперь в рамках «Больших гастролей» путешествует по России.

А вот мелодии следующей оперы — «Волшебной флейты» Моцарта — знакомы многим еще со школьных лет. Но и тут команда из Санкт-Петербурга нашла, чем удивить зрителя: согласно оригинальному замыслу авторов историю рассказывает Папагено много лет спустя после событий «Волшебной флейты», так что его монологи перемежаются с ожившими музыкальными картинами воспоминаний.

Ну и последняя опера в программе нынешнего фестиваля — «Золушка» Джоаккино Россини в постановке музыкального театра «Зазеркалье» из Петербурга. Эта постановка — лауреат «Золотой маски» и Высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит». Стоит предупредить, что это не детская сказка (возрастной рейтинг 16+) и длится она более трех часов. Россини не желал видеть на сцене никакого волшебства, никаких чудес и пре-вращений. И вот вместо обязательной туфельки появляется браслет, а вместо мачехи — отчим, есть и другие изменения в сюжете, с которыми непросто смириться. Но поруганное тщеславие, всепобеждающая добродетель и, конечно, любовь никуда не деваются, как и волшебство, которым наполнена музыка.

Для тех, кто желает увидеть «только лучшее», на фестивале предусмотрена концертная программа «Влюбиться в музыку» — самые яркие арии, дуэты и сцены из опер в исполнении звезд российской оперной сцены. Среди них — солистка Михайловского театра Екатерина Фенина и самое востребованное меццо-сопрано в мире — Олеся Петрова. Гала-концерт, конечно же, тоже будет. В лучших номерах из репертуара театра выступят Иван Васильев, Дамир Закиров, Виктория Войтенкова, Алиса Шалгинова, Алексей Сазонов и наши любимые солисты Михаил Журков и Маргарита Финогентова.

Но самое ожидаемое событие фестиваля — все-таки не визит гостей, а мировая премьера оперы «Сурский рубеж».

Как рассказывают в театре, над постановкой работала молодая и на удивление органично сложившаяся команда, в которую вошли и местные, и приглашенные специалисты. Приоткрывая завесу тайны, журналистов пригласили на репетицию. Из того, что нам удалось подсмотреть, больше всего впечатлило сплетение в сюжете драматичных исторических событий военных лет и волшебного мира чувашской мифологии. Ну и черный задник, испещренный белыми рунами.

— Руны — это не основной элемент декорации, — улыбается художник Елисей Шепелев, — они возникают только в самые важные моменты как символ главной героини, которая как бы погружается в свой внутренний мир в ожидании возлюбленного. Это обозначение чувашского народа, его внутреннего состояния, видения мира. В целом же в сценическом решении преобладает конструктивизм, прямые и угловатые плоские формы. У нас была задача сделать спектакль легким и мобильным — так что все строится на мягких декорациях, в приеме коллажирования — довольно условно, но символично.

Алексей Рюмин, который танцует в этой опере партию «вселенского зла», — единственный в спектакле артист балета.

— Передо мной стояла непростая задача — в танцевальных сценах с оперными артистами выстроить движения так, чтобы они были приближены к естественным, реалистичным, но не уходили в бытовые. Что касается моего образа… Мне нравится мысль, что хотя злой дух и есть причина большинства человеческих пороков, не он один источник зла, многие решения люди принимают сами.

Чтобы все желающие смогли попасть на премьеру, ее покажут дважды — в день открытия фестиваля и 4 ноября. Ждем встречи с большим нетерпением — не каждый день рождаются оперы!