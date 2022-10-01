Олег Николаев встретился с мобилизованными из Чувашии и выступил на патриотическом форуме

…Согласно навигатору до места назначения осталось совсем немного. Мы проехали живописное село, дальше дорога какое-то время шла по лесистой местности. Наконец, уперлись в контрольно-пропускной пункт. Лесную тишину разрывали звуки выстрелов.

Тяжело в учении — легко в бою

Поездка Олега Николаева к нашим мобилизованным землякам, проходящим сейчас боевое слаживание в Ульяновской области, чтобы посмотреть, в каких условиях они живут и как проходят боевую подготовку, не стала неожиданностью. О намерении сделать это он писал в своем телеграм-канале еще в начале октября. Поэтому на внутренний распорядок и привычную жизнь ульяновской «учебки» его визит не повлиял. Разве что мобилизованные из Чувашии в то субботнее утро не отрабатывали тренировочную программу — у них была встреча с Главой республики.

Но прежде Олег Николаев осмотрел отапливаемые кубрики и палатки, где проживают наши военные. Впрочем, «проживают» — не совсем верное слово. Сюда они приходят только поспать и немного отдохнуть, потому что постоянно идет интенсивная боевая подготовка — и днем, и ночью. Но они не жалуются.

Какую подготовку проходят бойцы в рамках боевого слаживания? Глава республики побывал на полигоне, где ежедневно ведутся стрельбы. От выстрелов здесь буквально закладывает уши. Вот несколько военнослужащих ведут стрельбу из положения стоя. Их окутывает облако порохового дыма. На этой же площадке, чуть в стороне инструктор напоминает мобилизованным, как нужно обращаться с оружием. Рядом идут занятия по сборке и разборке автомата. Еще одна группа военных проходит медицинскую подготовку — условно раненого бойца после оказания первой помощи уносят на носилках. Все под внимательным взглядом опытного инструктора.

С учебной площадки Глава республики отправился в клуб — встреча с земляками состоялась в актовом зале. Здесь собрались десятки мужчин в военной форме, сосредоточенные и спокойные. Поприветствовав бойцов, Олег Николаев начал с главного — какие задачи стоят перед ними и перед страной. Честно и напрямую, без всяких высоких материй: «Мы воюем с фашизмом на территории бывшей Украины, который фактически ничего общего не имеет с народом этой республики. Корпус набран из жителей стран, которые являются носителями фашистской идеологии».

Олег Николаев признался, что невероятно гордится нашими ребятами: «В очередной раз слышу слова искреннего восхищения от командования тем, как вы относитесь к службе. Дисциплина, порядок, вовлеченность, инициатива и желание добиться нужного результата в определенные сроки — это очень важно».

А им важно чувствовать поддержку и словом, и делом. И она есть. Руководитель региона подчеркнул — сегодня делается все, чтобы семьи мобилизованных чувствовали себя комфортно во всех бытовых, хозяйственных, повседневных вопросах. К этому можно отнести и подписанный недавно Олегом Николаевым указ о мерах поддержки членов семей призванных на военную службу по частичной мобилизации. «Мы каждого из вас ждем. Уверен, что вернувшись, мы с вами будем решать уже привычные задачи развития нашей страны. Удачи вам. Мы с вами вместе. Ну и, конечно же, победа будет за нами!» — сказал бойцам Олег Николаев.

Марафон памяти

В этот же день, точнее уже вечером, Олег Николаев принял участие в финале патриотического марафона «Рубежи Победы» в Ульяновске. В сентябре марафон стартовал в Чувашии, а закончится он в последних числах октября в Башкортостане. Марафон проводится с целью сохранить историческую память, поделиться с юным поколением россиян гордостью за свершенные трудовые подвиги предыдущих поколений. Подвиг, который совершили труженики тыла, не менее значим, чем подвиг фронтовиков.

В Центре креативных компетенций «Патриот» участники марафона и все, кто пришел на финальное торжество, могли осмотреть выставочные экспозиции «Рубежи Победы», подготовленные Чувашским национальным музеем и архивами республики. Кроме того, в фойе можно было ознакомиться с выставками «Волжская рокада» и «Ульяновск-фронту» от Государственного архива новейшей истории, «На страже здоровья» от Государственного архива Ульяновской области.

Глава Чувашии Олег Николаев и губернатор Ульяновской области Алексей Русских рассказали о марафоне, о преемственности поколений и значимости истории. «Очень важно, что мы помним нашу историю, страницы которой не всегда нам были известны, — речь прежде всего о строительстве оборонительных рубежей и других фактах, которые происходили в тылу. Президент говорит, что подвиг в тылу равен подвигу на фронте», — сказал Олег Николаев.

Алексей Русских поддержал своего коллегу: «В строительстве оборонительных рубежей проявились важнейшие гражданские чувства нашего народа — единение и сплоченность, неравнодушие к чужому горю и взаимная поддержка в трудную минуту. Успешно завершив строительство, более 150 тысяч ульяновцев продолжили работать на благо обороноспособности страны. Я искренне рад, что марафон «Рубежи Победы» получил такую широкую поддержку. Уверен, он станет доброй традицией, и с каждым годом география его проведения будет расширяться».

Потом зрители увидели театрализованное представление Чувашского государственного ансамбля песни и танца «Сурский рубеж. Помни. Знай. Не забывай». Это рассказ от лица трех женщин, принимавших участие в строительстве оборонительных рубежей на территории Чувашии. Творческий номер «Дорогами войны» показал Государственный ансамбль песни и танца «Волга» из Ульяновска.