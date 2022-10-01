Бойцов, проходящих лечение в Санкт-Петербурге, порадуют душевные подарки из Чувашии

Около 600 посылок с детскими рисунками и письмами школьников со всей Чувашии, а также сладостями и книгами о республике отправили сегодня вечером из Чебоксар в Санкт-Петербург, где в госпитале Военной медицинской академии имени С. М. Кирова сейчас проходят лечение наши военнослужащие, получившие ранения в специальной военной операции. Сбор душевных подарков организовал Союз женщин Чувашии.

«Куда: в армию. Кому: солдату» — размашисто выведено детской рукой на конверте, сложенном из цветной бумаги. И трогательная надпись на рисунке нескладными печатными буквами: «Эти цветы для вас. Мы вас очень ждем! Соня». Теплыми словами и добрыми пожеланиями наполнены послания детей. В письмах, оформленных в виде фронтовых солдатских «треугольников», школьники благодарят бойцов за смелость и мужество, желают справиться со всеми трудностями и верят, что защитники обязательно вернутся домой. «Вы наши герои», «Не сдавайтесь и не падайте духом», «Вы – благородные люди», «Берегите себя, мы вас ценим и любим», — пишут российским солдатам мальчишки и девчонки из Чувашии.

Комплектовать наборы чебоксарским волонтерам помогали активисты Союза женщин Чувашии. Как рассказала председатель организации Наталья Николаева, акцию приурочили ко Дню отца, который будет отмечаться в России в это воскресенье. К сбору подключились ведущие предприятия и общественные объединения республики, а также Министерство образования и молодежной политики и администрация Чебоксар.

Все подарки передадут находящимся сейчас на лечении в Санкт-Петербурге российским военнослужащим, среди которых есть и представители Чувашии. Один из них – доброволец Дмитрий Любимов. За неоднократное добросовестное выполнение боевых заданий, мужество и героизм наш земляк представлен к государственной награде.