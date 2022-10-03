Сборная Чувашии успешно выступила на VII Спартакиаде пенсионеров России

«Судьба медали решилась на последних секундах…»

В течение нескольких дней ветераны спорта сражались за медали в семи видах программы — шахматах, дартсе, комбинированной эстафете, настольном теннисе, плавании, пулевой стрельбе и легкой атлетике. Лучшего результата нашим спортсменам удалось достичь в комбинированной эстафете, состоящей из нескольких этапов — скандинавской ходьбе, баскетболе (бросок мяча в кольцо), беге, метании дротика в воздушные шарики, футболе (ведение мяча и удары по маленьким воротам), набивании маленького мячика ракеткой для настольного тенниса.

По итогам увлекательных соревнований наши ветераны заняли третье место из 73 команд! Золотые медали выиграли представители Забайкальского края, а «серебро» — Амурская область.

Помимо завоеванных наград в командном зачете наши спортсмены навязывали достойную конкуренцию и в личных видах программы — Сергей Васильев и Светлана Егорова заняли шестые места в легкоатлетическом беге, а Иван Павлов финишировал седьмым в настольном теннисе.

Цифры Порядка 500 спортсменов из более чем 70 регионов страны участвовали в соревнованиях

Но ближе всех к личной медали был ветеран республиканских шахмат Юрий Иевлев. Для 62-летнего чебоксарца участие в Спартакиаде пенсионеров России не только шанс почувствовать спортивную атмосферу, но и вспомнить молодость — пообщаться со старыми друзьями-соперниками из разных уголков нашей страны, с которыми он ранее пересекался на межрегиональных и всероссийских соревнованиях, будучи профессионалом.

Несмотря на ветеранский статус соревнований на шахматной доске кипели нешуточные страсти. «До последней партии турнира я шел на втором-третьем месте, но в заключительные мгновения лидер соревнований, играя против аутсайдера, допустил серьезную ошибку, — вспомнил Юрий Иевлев в разговоре с корреспондентом «СЧ». — В итоге лидер потерял первую строчку и опустился в таблице, а я по дополнительным показателям оказался вне тройки призеров. Судьба медали решилась на последних секундах…»

В итоге Юрий Иевлев занял четвертое место. Кстати, для Юрия Петровича газета «Советская Чувашия» совсем не чужая — он писал о шахматах на страницах нашего издания в конце 2000-х начале 2010-х годов.

Еще одним представителем сборной Чувашии на спартакиаде стала Людмила Михуткина из Красночетайского района. За несколько дней до стартов в Тольятти Людмила Алексеевна завоевывала медали чемпионата России по легкой атлетике среди ветеранов в Адлере и не думала об участии в спартакиаде, но… У одного члена нашей команды случилась травма, а другой не успел пройти медосмотр. 74-летняя Людмила Алексеевна не могла подвести сборную Чувашии и подставила плечо. Сразу после соревнований в Адлере она отправилась в Тольятти.

«Я в первый раз выступала на Спартакиаде пенсионеров. После прилета в Самару добралась до Тольятти и почувствовала сильную усталость, но когда наступил день стартов и нужно было выступать за команду — в сторону всю усталость! Если чувствуешь ответственность, энергия сразу появляется, — рассказала Людмила Михуткина. — На комбинированной эстафете я бежала финишный этап. Пролетела его и даже не заметила дистанцию».

В личных соревнованиях Людмила Михуткина заняла седьмое место в плавании и шестнадцатое — в пулевой стрельбе. При этом Людмила Алексеевна не делает перерывы в занятиях спортом. После двух подряд турниров она выделила себе пару дней для отдыха, а затем с новыми силами начнет готовиться к будущим стартам!