Один электросамокат угнали, четыре — утопили

В отдел МВД России по Новочебоксарску обратились представители компании по прокату электросамокатов — программа по отслеживанию транспорта зафиксировала перемещение одного из них без оплаты около четырех часов утра. Затем самокат «остановился» в одном из домов по улице Коммунистической.

Стражи порядка вместе с сотрудниками компании наведались в этот дом, чем очень удивили хозяев. Транспортное средство, принадлежащее кикшеринговой компании, аккуратно стояло в коридоре. Двадцатипятилетний горожанин сообщил, что во время утренней прогулки с собакой увидел брошенный на тротуаре самокат и прикатил его домой, полагая, что тот никому не нужен. Про существование в городе прокатных самокатов он якобы даже не знал. На время расследования уголовного дела фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Кикшеринговые самокаты в последнее время вообще какие-то невезучие. Ранним утром 20 июля разбушевавшийся прохожий бросил в фонтан в Новоюжном районе Чебоксар четыре двухколесных транспортных средства. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение гражданина, утопившего самокаты. Информацию, которая может помочь разобраться в ситуации, можно сообщить по телефону 102 или 63-00-02.

Инна Суркова