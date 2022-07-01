23 июля — День работника торговли

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии:

«Уважаемые работники торговли, ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника торговли! Торговля и общественное питание являются важнейшими направлениями экономики Чувашии, во многом определяющими качество жизни людей. В республике более 6,2 тысячи объектов торговли и порядка тысячи объектов общественного питания, в которых трудятся 35 тысяч человек. Сегодня развивается торговая инфраструктура, расширяется сеть фирменной и ярмарочной торговли, выравниваются потребительские возможности городских и сельских жителей. В этом году увеличилось количество площадок и торговых мест для продажи сельхозпродукции; стало больше автомагазинов для развозной торговли. В числе важнейших направлений работы — развитие системы продвижения продукции республиканских товаропроизводителей на межрегиональные и внешние рынки под едиными брендами, чтобы продукция была узнаваемой и наращивалась ее привлекательность».