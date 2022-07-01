Одна из миллионов

Оле-Оленко Екатерина Никоновна — так звали мою прабабушку. Катя родилась на Украине, и ей было всего 12 лет, когда началась война. Девочка выглядела старше своего возраста, была высокой, поэтому, когда в деревню пришли немцы, ее хотели отправить в Германию на работы. Но отец, у которого была пасека, сумел договориться с охранниками и выкупить дочь за трехлитровую банку меда…

В следующий раз может и не повезти, решили в семье, и юную Катю отправили к дальним родственникам в деревню Дешки Киевской области, где ей пришлось целый год жить на сеновале. Там Катя несколько раз перенесла авианалеты, но выходить с сеновала было нельзя. Летом 1942 года вышел указ не забирать в Германию женщин младше 18 лет, и только после этого Катя смогла вернуться домой.

Прабабушка рассказывала об интересном случае, который произошел с ней во время войны. Немцы тогда жили бок о бок с ними, питались рядом. Ее семья по тем временам считалась зажиточной, поэтому в их доме немцы организовали столовую. Каждый день рано утром всех русских женщин выгоняли рыть для немцев окопы. Однажды Катерина пекла утром хлеб, но не успела вытащить его из печи. Боясь сжечь хлеб, да и весь дом, девушка бросилась убегать от немцев, а те за ней. Родители бабушки держали пасеку, и Катерина побежала прямо к ульям. Все могло бы кончиться плохо, но «своих» пчелы не трогали, а вот немцев… Получается, что даже пчелы в этой войне были за наших.

После освобождения Украины Катерина стала медсестрой. В 1945 году ее направили на границу с Румынией, в село Селятин Черновицкой области. Хотя официально война закончилась, на самом деле в тех местах воевали еще несколько лет, но уже с бандеровцами. Приехав туда, она увидела, что семьи жили под деревьями, ели что придется, выживали как могли. Работая в местном госпитале, она и встретила моего раненого прадеда — Алексеева Константина Алексеевича, служившего в секретной части. Он практически сразу забрал ее с собой в Чувашию и тем самым, возможно, спас ей жизнь.

Здесь, в Чувашии, Катерина родила девять детей и стала хорошей хозяйкой своего дома. Умерла она в 2012 году, в возрасте 82 лет, в окружении детей, внуков и правнуков. Эта женщина — одна из многих миллионов, чью судьбу безвозвратно изменила война.

Елизавета Храмова