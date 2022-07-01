Статья «Берлин — Москва — Гамбург — Канаш» в «СЧ» вызвала массу откликов читателей

Слишком мягко сказано про Запад…

В редакции «СЧ» всегда рады, когда опубликованные материалы получают отклики читателей, героев или свидетелей описываемых событий. Журналисту интересно иметь обратную связь, знать, что думают те, кто видит конечный результат его работы. Значит, история, рассказанная им, приглянулась, «зацепила», вызвала эмоции.

Но, пожалуй, ни автор, ни герои материала не ожидали, что статья «Берлин — Москва — Гамбург — Канаш», опубликованная в номере от 16 июня этого года, получит так много разных откликов. Напомним, в ней мы рассказали об интернациональной семье Цурт, где муж — немец, а жена — чувашка. 14 лет назад молодые люди познакомились в Берлине. Создав семью, они некоторое время жили в Москве, затем обосновались в Гамбурге. А год назад Андреас и Инна вместе с тремя сыновьями внезапно покинули Европу и переехали жить в Чувашию. Как объяснили корреспонденту супруги: «Мы спасали детей!».

Родителям, которые переживают за будущее своих сыновей, пришлись не по душе «свободолюбивые» гамбургские нравы и подходы к образованию, не вписывающиеся в ценности традиционной семьи. Кроме того, при пресловутой европейской толерантности русскоязычные люди почувствовали явное пренебрежение к себе. Инне не раз приходилось выслушивать нелестные, а порой и нелепые высказывания в адрес своей страны. Были и другие неприятные обстоятельства, которые, в конце концов, привели к тому, что чаша терпения Цуртов переполнилась, и они, без всякого сожаления, уехали жить в Россию, на малую родину Инны — в Канаш…

Статья о том, как семья из Германии предпочла европейскому комфорту жизнь в чувашской глубинке (тут имеется в виду конечно не Канаш — крупный железнодорожный узел, а деревня Сугайкасы, где Цурты сейчас строят дом) получила резонанс не только на сайте нашей газеты, но и в социальных сетях. Многие поддержали супругов в их непростом решении и искренне желали переселившейся семье найти свое счастье в России. Так одна из читательниц Анастасия написала: «Европейским семьям с такими ценностями — добро пожаловать!»

Инна и Андреас, посетив редакцию «СЧ» вместе с детьми после публикации, рассказывали, что родственники, прочитав материал, даже всплакнули, настолько тронули их откровения. Супруги также переслали ссылку на публикацию оставшимся в Европе друзьям. Вот что написала Инне русская подруга из Гамбурга: «Статья хорошая… но про Запад слишком мягко сказано. Жаль, что в России не понимают, что у нас здесь Содом и Гоморра». Кстати, подруга тоже собирается возвращаться на Родину…

Конечно, были и другие мнения среди уроженцев нашей страны, кто живет сейчас за границей. Да, люди очень недовольны таким положением дел в Европе, но, несмотря на это, готовы с этим мириться. «Живя в Европе много лет, мы уже чуть-чуть переделались, привыкли к такой жизни, и уже по-другому смотрим на многие вещи, — признается жительница Берлина. — И даже если б у меня были деньги, то, наверное, не смогла бы жить в России. Я другая, не такая как россияне».

А вот ее приятельница из Нидерландов напротив считает, что в России люди более искренние, открытые, выскажут правду, поссорятся — тут же помирятся. Тогда как в Европе вроде тебе все улыбаются, но это приличие лишь внешнее, ты не знаешь, что у них в голове, что они скажут за твоей спиной. Однако бывшая россиянка не готова все бросить и уехать из королевства. «Когда у тебя уже взрослые дети, это трудно сделать. Да и где работать — кому я там нужна?» — сокрушается она. И все же семью Цуртов тоже поддержала: «Они молодые, интеллигенты, верные своим принципам. Думаю, им будет хорошо в России, нормально вырастят детей…».

МНЕНИЯ

Статья про переехавшую из Германии в Чувашию семью Цурт собрала десятки комментариев на сайте «СЧ» и в социальных сетях. Особенно много отзывов она получила в «Одноклассниках», где пост оценили почти 7 тысяч пользователей. Предлагаем читателям некоторые отклики с нашего сайта и из соцсетей.

Мишаня:

«Было приятно прочесть об этой семье и о том пути, который они прошли. Не знаю, увидят ли они мой комментарий, но я рад, что эта семья руководствуется здравым смыслом и у них неплохо получается — и жизнь строить, и детей воспитывать так, как они считают правильным. Надеюсь, что таких семей будет больше, потому что все чаще кажется, что мир катится куда-то не туда. И когда видишь, что кому-то удается сохранить здравый смысл, трезвый и честный взгляд на вещи — это радует».

Любовь:

«Рада, что благополучие семьи во главе угла, а не за порогом дома… Те, кто жил и там, и тут, хорошо понимают, где лучше растить детей и встретить старость».

Надежда:

«Мы с мужем, детьми и внуками сами недавно переехали в Россию из бывшей союзной республики. Очень хорошо понимаю эту семью. К сожалению, в Европе стало неприемлемо жить для многих эмигрировавших русскоязычных немцев. Знаю об этом из первых уст. Ребята молодцы, что сделали такой выбор!»

Ольга:

«У меня родственница живет в Германии, уехала туда в середине 90-х, вышла замуж за немца. Гражданство немецкое, дети родились там, внуки на 3/4 немцы, но и их притесняют — соседи, на работе, в школе. Запрещают говорить по-русски, среднюю дочь уволили с работы только из-за того, что она русская».

Любовь Злобина:

«Мы, чуваши, любим и уважаем трудолюбивых! Среди чувашей не пропадете! Всегда помогут в трудных ситуациях. Любите землю, по которой ходите, любите воздух, которым дышите, любите солнце, что светит и дарит свое тепло, и все у вас будет хорошо».

Виктор Зуков:

«Понравилось особенно то, что ядром этой семьи являются их дети, их семейный уклад жизни и то, как они видят завтрашний день. Чем больше будет семей с такими семейными ценностями, тем здоровей будет общество. Так что живите, ребята, счастливо, в России вы нужны больше, чем в Европе, и хорошо, что вы это поняли! А Чувашия — край великолепный, пусть ваши дети познают все богатство нашей страны, и пусть она станет для них родной».