В Новочебоксарске непотушенная сигарета унесла жизнь

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В воскресенье из-за неосторожности при курении произошло два пожара. Об этом сообщили в МЧС по Чувашии.
Огонь вспыхнул около 18 часов в трехкомнатной квартире по улице Восточной, 11. Прохожие заметили на балконе дым и сообщили в службу спасения. Огнеборцы, прибывшие на место возгорания, быстро сбили пламя. Однако во время пожара погиб 45-летний хозяин квартиры, который заснул на кровати с непотушенной сигаретой. Огонь также уничтожил мебель в гостиной и повредил внутреннюю отделку.
Через полчаса другой пожар начался в однокомнатной квартире по улице Воинов-интернационалистов, 29. Из-за неосторожности при курении загорелось покрывало, впрочем, сам «курильщик» не пострадал.

Опубликовано: 4 июля 2022 г.


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