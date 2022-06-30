В Новочебоксарске непотушенная сигарета унесла жизнь

В воскресенье из-за неосторожности при курении произошло два пожара. Об этом сообщили в МЧС по Чувашии.

Огонь вспыхнул около 18 часов в трехкомнатной квартире по улице Восточной, 11. Прохожие заметили на балконе дым и сообщили в службу спасения. Огнеборцы, прибывшие на место возгорания, быстро сбили пламя. Однако во время пожара погиб 45-летний хозяин квартиры, который заснул на кровати с непотушенной сигаретой. Огонь также уничтожил мебель в гостиной и повредил внутреннюю отделку.

Через полчаса другой пожар начался в однокомнатной квартире по улице Воинов-интернационалистов, 29. Из-за неосторожности при курении загорелось покрывало, впрочем, сам «курильщик» не пострадал.