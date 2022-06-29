В Чувашии возрождается тимуровское движение

Добро по велению души

Добровольцы, или, как принято сейчас говорить, волонтеры, были всегда, в том числе и среди школьников. Глядя на современное поколение молодых людей, которые бескорыстно помогают одиноким людям и инвалидам, шефствуют над памятниками воинам Великой Отечественной войны, некоторые взрослые вспоминают, как когда-то, еще в советские времена, и сами были тимуровцами. О том, что неплохо было бы возродить это движение, говорят сегодня на государственном уровне.

Наследие гайдаровского Тимура

А ведь далеко не все молодые люди сегодня знают, почему трудолюбивых школьников, помогающих в добрых делах, называют «тимуровцами». Началась эта история в 1940 году, когда Аркадий Гайдар написал повесть «Тимур и его команда» про мальчугана, который со своими друзьями помогал членам семей красноармейцев. Образ Тимура так вдохновил советских школьников, что у литературного героя появились реальные сподвижники. Они стали помогать детским домам и школам, старикам, работать на полях, собирать металлолом.

Особенно их помощь была необходима в годы Великой Отечественной и в послевоенное время. По некоторым данным, в 1945 году в Советском Союзе насчитывалось около трех миллионов тимуровцев.

Не чужды добрые дела и нынешним школьникам, правда, уже не в тех масштабах, что раньше. «Советская Чувашия» в рубрике «от Алатыря до Ядрина» не раз рассказывала о таких ребятах из сельских школ. Но часто дети делают это потому, что подсказывают взрослые. И это, конечно, тоже неплохо, но тимуровцы из советского прошлого совершали благородные поступки не по указке, а по велению души.

Вот что стремятся сейчас возродить с помощью нового тимуровского движения в школах нашей республики. Первой ласточкой на этом пути стал республиканский слет тимуровских команд образовательных организаций Чувашии под названием «Лето добрых дел», который прошел на днях в Центре одаренных детей и молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии.

Цель одна — помогать

Более 150 участников из 26 городов и районов республики собрались, чтобы заявить о себе, поделиться опытом, перенять добрые традиции уже бывалых тимуровцев.

Семиклассница Ева Александрова из Шихазанской школы Канашского района рассказала, что в их школе тимуровские отряды созданы в каждом классе. Дети ходят к пожилым одиноким людям и помогают им: зимой убирают снег во дворе, летом хлопочут в огороде, если нужно — сходят в магазин за продуктами. Кроме того ребята взяли под свое крыло Аллею Победы, что находится в центре села, и поддерживают там порядок.

Вот и добровольческий отряд «От сердца к сердцу» в Козловской школе № 2, существующий более десяти лет, изначально создавался, чтобы помогать ветеранам войны, участвовать в патриотических акциях, но постепенно у школьников появлялись новые идеи, чем еще можно быть полезными. Так ребята облагородили территорию вокруг школы, высадили деревья, развесили кормушки, осенью и весной проводят экопатрули в разных уголках города. Некоторые члены команды являются лауреатами стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность.

Идейный вдохновитель отряда — учитель русского языка и литературы Светлана Миронова, которая в 1970-е годы прошлого века, будучи школьницей, сама состояла в тимуровском отряде.

«В чем отличие современных волонтеров от тимуровцев?» — спрашивали ее коллеги, будущие наставники только еще создающихся отрядов. «Цель у тех и других общая — помогать, быть отзывчивым, не оставаться равнодушным к проблемам вокруг тебя», — отвечала Светлана Александровна. Но у тимуровского движения, по ее словам, рамки были более узкие, как сейчас бы мы сказали — то была адресная помощь.

Светлана Миронова вспомнила, что она входила в состав команды инициативных мальчишек и девчонок из одного дома. Кроме того, что пионеры взяли на себя заботу о местных стариках, во время субботников их отряд первым брался за метлы, корзины и подавал всем жильцам пример. Еще тимуровцы устраивали для местной детворы концерты, спортивные игры. «Причем никто нас не заставлял, — подметила учитель. — Это мы сами, по зову сердца — вдохновленные добрыми поступками Тимура и Жени из повести Аркадия Гайдара…»

«С таким теплом это сейчас вспоминается, — добавила наставник. — Хочется, чтобы и нынешние ребята тоже проявляли инициативу». При этом у Светланы Мироновой есть своя принципиальная позиция — вдохновлять детей своим личным примером, но при этом никого не заставлять. Выбор, участвовать в предложенном деле или нет, всегда остается за учениками.

Было что рассказать о тимуровцах прошлого и ветерану труда, легенде чувашской потребкооперации Миранде Кольцовой. «Нас у мамы с папой было пять ребятишек. В 1942 году погиб отец, мама заболела, старший брат ушел на фронт, еще два брата устроились работать на завод. Конечно, было очень трудно, но нам с младшим братиком тоже не хотелось оставаться в стороне, и мы пошли в госпиталь, мыли там полы и помогали медсестрам», — поделилась Миранда Васильевна воспоминаниями. Признавшись, что в свои 92 года она продолжает активную жизнь, занимается физкультурой, возглавляет совет ветеранов Чебоксарского кооперативного института, часто общается со студентами, пенсионерка буквально зарядила ребят своей мощной энергетикой и вдохновила их на добрые дела. Ее девиз по жизни совсем как у гайдаровского Тимура: «Взялся сделать — сделай хорошо!»

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «То, что с детства наши ребята заботятся о ближних, проявляют неравнодушие и доброту, говорит о том, что у нас замечательное будущее. Дети, которые растут на этих принципах, будут строить комфортное «завтра» на глубинных традициях нашего народа. Таким образом, мы делаем конкретный и содержательный вклад в будущее. Не случайно, в Госдуме России находится законопроект о создании школьного движения, основой которого станет тимуровское направление».

Не ждать зова и приказа

Как рассказал руководитель Минобразования Чувашии Дмитрий Захаров, всего в образовательных организациях республики сейчас действуют более 30 тимуровских объединений. И это не только школьники, но также и воспитанники дошкольных учреждений. Пока движение еще только набирает обороты. И как пройдет это лето добрых дел, покажет следующий слет, запланированный на осень.

Однако все же не стоит сравнивать прошлое и нынешнее поколение тимуровцев, соглашались взрослые участники слета. Сейчас ребята, конечно, нисколько не хуже, они просто другие. И порой им просто нужно подсказать верное направление. В чем они могут сейчас помочь, как организовать свою деятельность и привлечь к движению своих сверстников? — об этом шла речь на образовательных площадках.

К слову, на одной из них волонтеры узнали о федеральном проекте Российского движения школьников «Добро не уходит на каникулы». На другой — руководитель Республиканского центра финансовой грамотности Дмитрий Щепелев предложил мальчишкам и девчонкам стать носителями правил по финансовой безопасности и помочь старшему поколению защититься от мошенников. Школьники могли бы раздавать буклеты, беседовать с пожилыми, правда сначала нужно самим научиться разбираться в денежных вопросах.

Журналист и специалист республиканского Центра управления регионом Анжелика Иванова рассказала начинающим тимуровцам, как работать через социальные сети. Ведь на сегодня, по словам эксперта, это самая действенная площадка для продвижения своей идеи. Проще говоря, чтобы проект заработал, в нашем современном мире недостаточно повесить объявление на двери подъезда, важно, чтобы о нем услышали как можно больше людей, и соцсети тут — первый помощник. Журналист уверена, что детей увлечет тимуровское движение, просто их нужно расшевелить, найти к ним подход, поделиться личным примером.

О своем волонтерском опыте в школьные годы рассказал и Глава Чувашии, приехавший поддержать школьников в их добром начинании. Олег Николаев пообещал, что правительство республики всячески будет содействовать возрождению тимуровского движения, и с удовольствием вместе с министром образования и молодежной политики Чувашии Дмитрием Захаровым ответил на вопросы участников слета. В завершение встречи почетные гости вручили юным активистам дневники, где они теперь будут вести счет своим добрым делам. И напомнили школьникам главное тимуровское правило — не ждать зова и приказа, а вершить благородные поступки по велению своего сердца.

Между тем ребята, общаясь с журналистами, к своему стыду признавались, что не читали «Тимура и его команду» и даже не смотрели легендарный советский фильм. Так что первое их дело в тимуровском списке обозначилось само собой — для начала прочитать повесть Гайдара…