Известный художник, уроженец Чебоксар, впервые представил свои работы в Чувашии

Камертон малой родины

В системе живописных жанров тематическая картина – один из самых энергозатратных и самых непростых, на такие работы у художников порой уходит не один год, а то и десятилетие. Зато и ценятся эти картины высоко, а авторы их вызывают глубокое уважение и у коллег-профессионалов, и, несомненно, у внимательных зрителей.

А уж специалисты военно-исторического профиля даже и среди этой элиты живописцев стоят особняком. Они не только вкладывают в работы глубокие идеи, не только строят сложнейшие композиции и создают индивидуальные портреты сотен персонажей, не только виртуозно владеют цветом, но еще и обладают огромными знаниями в области истории, в том числе истории бытовой. Костюмы, погоны, ордена, оружие, десятки атрибутов, без которых невозможен предметный мир картины — они-то и создают подлинную атмосферу эпохи. Особенно радостно, что мастеров такого масштаба рождает и чувашская земля.

Выставка Евгения Емельянова «На родной земле», которая работает в Центре современного искусства, первая для него персональная в Чувашии, хотя работы главного художника Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ известны по всей России. Первая – и очень ответственная.

ИЗ ДОСЬЕ Евгений Емельянов родился в Чебоксарах в 1976 г. Окончил Чебоксарское художественное Училище, затем — Санкт Петербургский Государственный институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. С 2005 года -главный художник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны России в Санкт Петербурге. Евгений Емельянов — действительный член Российского Военно-исторического общества, член Союза художников и Чувашской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга.

— Когда приезжаешь на родину, ты как ребенок – абсолютно искренен, абсолютно открыт и беззащитен. Все люди, которых ты встречаешь, как-то связаны с детством, с твоим прошлым. Энергетика родной земли как камертон, всю жизнь тебе помогает, с ней ты постоянно сверяешься, насколько правильно ты живешь.

На суд земляков Евгений привез как масштабные и нашумевшие свои работы, посвященные героической обороне Севастополя, Гражданской и Великой Отечественной войне, этюды к пятнадцатиметровой диораме «Ледовое побоище», которая совсем недавно экспонировалась в Новой Третьяковке, так и небольшие камерные пейзажи с видами родных мест. Художник родился в селе Тогаево Мариинско-Посадского района – этот край вообще породил немало талантливых живописцев, среди которых Юрий Зайцев, Алексей Тагаев-Сурбан, Николай Овчинников, Анатолий Рыбкин. Пленэрные работы для мастеров, которые трудятся над серьезными темами, своего рода отдохновение души – и тот самый камертон, который позволяет и атмосферу исторических картин делать живой, полной движения и искренних чувств. Многие зрители отмечают, что от этих стареньких домиков, согретых солнцем ступеней, покосившихся церквушек и портретов близких словно бы исходит тепло.

Возможность видеть не только законченные произведения, но и подготовительные работы к ним — эскизы и этюды – погружает нас в творческую лабораторию мастера. Вот мы видим, как он схватывает живое лицо миловидной блондинки, вот пробует цвет – как оно будет в сочетании с историческим костюмом? А вот перед нами уже завершенный образ Даши Севастопольской – как будто на твоих глазах актриса перевоплощается, и кто-то уже крикнул «Мотор!» А для начинающих художников, коих на открытии выставки было великое множество, это еще и прекрасная школа.

Впрочем, вдохновляют работы Емельянова не только юных. Анна Бубнова, прекрасный график-гиперреалист, которая не понаслышке знает, что такое отрисовать каждое звено на кольчуге, делится впечатлениями: «Особенно меня радует графика. Все эти латы, секиры, шкуры и кожи – он классно передает текстуру. И такие колоритные варяги и викинги, такие фактурные лица монгольских ханов! Настоящий подарок для любителей РПГ и поклонников «Игр престолов»».

Еще одно большое достоинство этой выставки – подспудное воспитание патриотизма. Когда не пафосным тоном говорят: «Ты должен любить свою Родину!», а рассказывают истории, погружают зрителя в прошлое, и делают это очень правдоподобно и искренне, так что какой-нибудь дворовый мальчишка невольно ставит себя на место совсем юного Невского или других персонажей, и задумывается — а что бы сделал в такой ситуации он сам.

Как уже сообщала « СЧ», выставка «На родной земле» , приуроченная к Году выдающихся земляков, — первая в рамках соглашения о сотрудничестве республики с военно-историческим музеем и. Однако далеко не первая в рамках долгой дружбы между художниками с берегов Волги и берегов Невы и, как и многие выставки наших земляков-петербуржцев, проходит при поддержке Чувашского культурного сообщества Санкт-Петербурга.

Радует и то, что своим опытом художник делится с начинающими и на практике. В рамках акции «Взгляд на Чувашию» Евгений провел мастер-класс для полуфиналистов конкурса «Мастера гостеприимства», которые под его чутким руководством создали рисунок для сувенирной открытки с видом Мокринского моста.

Будем надеяться, что плодотворное сотрудничество продолжится, и художник из Чувашии, прославляющий ее по разным городам и весям, еще порадует чебоксарских зрителей новыми работами. Ну а выставка «На своей земле» продлится до 20 июля.