В Москве на Поклонной горе завершилась Международная акция «Сад памяти»

В рамках торжества вице-премьер Правительства России Виктория Абрамченко вручила благодарственное письмо девятикласснице из Чебоксар Екатерине Диановой. Ученица гимназии № 5, победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии, признана самой активной посланницей акции, цель которой — увековечить память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, посадив 27 миллионов деревьев.

В этом году к проекту присоединились более двух с половиной миллионов мальчишек и девчонок, в том числе из нашей республики. Дети не только высаживали сады в рамках последнего звонка, но и участвовали во Всероссийском уроке Победы. А вчера у стен Музея Победы были посажены 34 молодые яблони. Свою яблоню здесь посадила и Виктория Абрамченко.