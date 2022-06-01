В Чувашии отменяется масочный режим

Решение о приостановке действия требования к соблюдению масочного режима принято на заседании оперативного штаба благодаря стабильному улучшению эпидситуации и большому количеству обращений от граждан и представителей бизнеса.

«Хочу отметить, что нас ожидают важные большие мероприятия, включая празднование Дня Республики, с участниками из разных регионов России и стран. Нам необходимо быть бдительными, соблюдать правила безопасности, которые позволяют нам сохранять необходимую стабильность», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

Лицам из групп риска рекомендовано продолжать носить маски.

Также Глава Чувашии напомнил о таком факторе защиты от роста заболеваемости как вакцинация.