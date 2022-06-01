Старый асфальт поменяли на новую лужу?

Там, где были ямы да выбоины и гибла подвеска автомобилей, — повсеместно идут ремонты. Хорошеют после гарантийного и планового ремонта городские и республиканские магистрали, плавнее ход автомобилей по дворам, где тоже уложен асфальт на трещины и дыры.

Но кое-где дорожники, похоже, забыли про рельеф, осадки и их последствия. Так называемая «разуклонка» порой не в пользу пешеходов. Именно так и образовалась лужа, что на этой фотографии. И теперь там не пройдут юные посетители центра реабилитации детей с ограниченными возможностями. А если и пройдут, то рискуют часть этой лужи унести с собой в залитой грязной водой обуви.

И по их просьбе и жалобам родителей мы и посетили этот заезд в Чебоксарах на проспекте Мира. И передаем их пожелания — каждый ремонт должен быть не только качественным, надо, чтобы была видна забота о тех, ради кого он сделан. Иначе все призывы к горожанам принять участие в голосовании по выбору мест благоустройства станут пустыми словами, а люди еще раз хорошо подумают, а надо ли менять старый асфальт на новую лужу.

«Ну неправильно это, когда после работ, которые должны улучшить территорию, становится хуже. Ведь за работу кто-то получил зарплату, отчитался, может, ему даже премию начислили, а тут нате — целый водоем», — жалуется мама Саши, посещающего центр…

Алексей Борисов