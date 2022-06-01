Дорога «Волга — Козловка» будет отремонтирована ко Дню республики

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
В Козловском районе завершается ремонт дороги «Пиндиково — Токташево — Новородиновка».

В нынешнем году из республиканского Дорожного фонда Алатырю выделено около 94 млн рублей. Запланированы капитальный и текущий ремонт 6 участков, 5 дворовых территорий, завершение строительства подъездных путей к индустриальному парку.
Как отмечалось в ходе недавней поездки министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Осипова в город, контракты по всем объектам заключены, однако к работам подрядчики еще не приступили. Поставлена задача начать их в самые ближайшие дни. В районе намечено отремонтировать 4 участка местных дорог и мост через реку Бездну, сообщили в министерстве.
Ко Дню республики должна быть введена в строй обновленная автомобильная дорога «Волга — Козловка» в Козловском районе, где также побывал министр. Объект стоимостью 163 млн ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время здесь приступили к устройству нового асфальтобетонного покрытия.

Опубликовано: 7 июня 2022 г.


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