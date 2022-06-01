ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии

«В Москве состоялась очень нужная и важная для Чувашии встреча с вице-премьером Татьяной Голиковой. Сегодня мы ведем большую работу по строительству новой республиканской клинической больницы, инфекционного корпуса, обновления перинатального центра. Все это мы планируем сделать как единый больничный городок на новой территории. Наши планы поддержаны Президентом России, и эта масштабная работа требует регулярного согласования на правительственном уровне. Еще я доложил Татьяне Алексеевне как руководителю оргкомитета по проведению Года культурного наследия народов России о тех проектах, которые проводятся в Чувашии. Напомню, из 36 основных мероприятий три состоятся в нашей республике, причем уже в июне — будет представлена «Вышитая карта России», пройдет фестиваль-марафон