Планерка Главы: развитие хмелеводства, «цифровой» отлов животных, дети и открытые окна

Нынешняя посевная в республике, несмотря на значительное запоздание в начале, завершается в положенные агротехнические сроки. Об этом доложил и. о. министра сельского хозяйства Сергей Фролов на вчерашней еженедельной правительственной планерке под председательством Главы Чувашии Олега Николаева.

ПОРУЧЕНИЕ.

Не ослаблять внимание к хмелеводству, Минсельхозу подготовить отдельные мероприятия в этом направлении.

В поля нынешней весной аграрии вышли намного позже средних многолетних сроков. Но благодаря хорошей организации отставание удалось быстро наверстать, констатировал Фролов. На 6 июня яровые зерновые и зернобобовые культуры были посеяны на площади 210,8 тыс. гектаров — это более 99% от плана. Особенно заметно — более чем вдвое — посеяно кукурузы на зерно и гречихи. Продолжается посадка картофеля и овощей.

Цифра На 15% увеличилась площадь хмельников в республике в нынешнем году

Оценивая предварительные итоги посевной, Глава республики заострил внимание на развитии хмелеводческой отрасли. Нынче хмельниковые плантации выросли на 15% против прошлогоднего, но ставится задача расширить их до 1000 гектаров, сказал он. В рамках празднования Дня республики в Чувашии пройдет фестиваль «Зеленое золото России», необходимо использовать все открывающиеся в ходе него возможности, нацелил Глава. А они для республики просто уникальные.

ПОРУЧЕНИЕ.

Главам администраций организовать полное освоение средств на организацию обращения с бездомными животными. Госветслужбе в течение месяца наладить цифровое обеспечение в данной сфере.

На заседании вновь обсуждалась нестареющая тема организации обращения с бездомными животными. По докладу руководителя республиканской Госветслужбы Константина Викторова, жалобы на них не прекращаются, хотя «все необходимые нормативные акты имеются, а муниципалитеты наделены нужными полномочиями на неограниченный срок». В том числе о предоставлении муниципалитетам денежных субвенций на отлов и временное содержание бродячих «шариков».

В целом по республике эта сумма составляет 10,5 млн рублей, освоено же в первом квартале лишь немногим более 2 млн. В минувшем первом квартале отловлено 466 животных, 331 из них вернули хозяевам. В лидерах по отлову Канаш, Чебоксары, Шумерля и ряд других. Плохо с этим в Алатыре, Ибресинском и Красночетайском районах.

«В рамках цифровизации процесса отлова и обеспечения прозрачности этих действий в республике вводится программное обеспечение автоматизированной системы обращения с животными», — сообщил Викторов. Можно общаться через сайт и бесплатное мобильное приложение. Главу республики это заинтересовало, он спросил, есть ли четкий регламент ведения этого направления.

Такого регламента нет, ответил Викторов, есть только открытый ресурс. Но если для вас это инструмент управления, то без регламента не обойтись, указал Глава.

ПОРУЧЕНИЕ.

Закрепить стабильность прохождения минувшего отопительного сезона на предстоящий сезон.

Зиму нынешнюю ЖКХ республики одолел без серьезных ЧП, несмотря на то что пять муниципалитетов вошли в нее без паспортов готовности, доложил вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов. Более 250 аварий все же имели место, но устраняли их оперативно, фактов нарушения сроков не зафиксировано. Больше всего их случилось в водоснабжении, тогда как в водоотведении не было совсем. А в предыдущем сезоне было установлено 572 отключения систем инженерной структуры.

На 1 июня с. г. задолженность за потребленный природный газ в республике составила 1,2 млрд рублей, что меньше на 16%, чем на ту же прошлогоднюю дату. Но это не может служить утешением, сказал Данилов и попросил муниципалитеты поднапрячься с погашением долгов. В контексте «газовой» темы Олег Николаев попросил не снижать темпов газификации Заволжья и программы догазификации частных домовладений. В целом Глава республики оценил итоги сезона как результат неплохой работы, и ее надо продолжить на всех направлениях, чтобы достойно войти в следующую зиму.

ПОРУЧЕНИЕ.

Усилить внимание к теме выпадения детей из окон. Средствам массовой информации регулярно напоминать об этой опасности.

С наступлением лета она возрастает — детишек тянет заглянуть через окно на улицу, напомнил Олег Николаев. К сожалению, это оборачивается подчас трагедией, поэтому требуется максимальная профилактическая работа. По новым нормам строительства домов предусматриваются определенные средства защиты, но большая часть домов ими не оборудована, и риски пока остаются.

ПОРУЧЕНИЕ.

Надо охватить все направления обеспечения безопасности в ходе предстоящих праздников.

О том, как пройдет празднование Дня России, а также Родительская суббота и День Святой Троицы, рассказала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова. Ко Дню России в Чувашии пройдут свыше 700 мероприятий, в которых примут участие более 90 тыс. человек. Первое крупное мероприятие — презентация проекта «Вышитая карта России» — состоится 10 июня в Чувашской филармонии. После этого карта уедет в Санкт-Петербург, где с ней смогут ознакомиться участники Экономического форума.

Олег Николаев сообщил, что о «Вышитой карте» он рассказал вице-премьеру российского правительства Татьяне Голиковой во время встречи. Она настоятельно рекомендовала беречь это уникальное произведение во время его путешествий, чтобы оно сохранило свою красоту.

О мероприятиях, планируемых в столице и Новочебоксарске, доложили руководители их администраций. Представители ГИБДД и министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов рассказали о мерах по обеспечению надлежащей работы транспорта и безопасности доставки людей на кладбища.