Юг Чувашии завершает весенний сев

Хозяйства Порецкого и Яльчикского районов завершили сев яровых зерновых и зернобобовых культур на запланированных площадях. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии, близки к этому аграрии Моргаушского, Козловского, Алатырского районов. В целом же по республике на 31 мая сев проведен на площади 187,7 тыс. га, что составляет 89,2% к плану. Продолжается сев технических культур — рапса, подсолнечника, горчицы, однолетних трав. Более 2 тыс. гектаров засажено картофелем, 330 гектаров — овощей. На хмельниках идет навешивание хмеля.