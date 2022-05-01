Вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 — это защита для каждого

Сохраните свое здоровье

Нередко новая коронавирусная инфекция COVID-19 имеет бессимптомное течение, ввиду чего более молодые люди подвергают риску заражения наиболее уязвимую социальную группу населения — пожилых людей, которые относятся к группе наиболее высокого риска тяжелого течения и неблагоприятного исхода COVID-19. Они могут оказаться жертвами не только самого заболевания, но и его последствий в виде осложнения или обострения имеющихся заболеваний.

Благодаря появлению вакцин против новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 борьба с пандемией вступила в новую фазу. Результаты исследований показали, что вакцины против COVID-19 обладают благоприятным соотношением эффективности и безопасности.

Российские ученые считают, что граждане пожилого возраста — приоритетная группа для вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

К сожалению, вакцина не защищает на 100% от самого факта заражения, но защищает от развития тяжелого течения болезни. После вакцинации в организме будут вырабатываться антитела, которые защитят вас от осложнений.

Для вакцинации граждан старшего возраста может быть использована любая доступная вакцина против COVID-19, зарегистрированная на территории Российской Федерации и разрешенная к применению. Принять решение и дать рекомендацию, какая вакцина для вас подойдет лучше, может только врач.

Прививаться можно и с различными хроническими заболеваниями, главное, чтобы они не были в фазе обострения. Также во время вакцинации от COVID-19 у пациента не должно быть проявлений ОРВИ. Поэтому перед процедурой пациента осматривает медработник. На основании осмотра и с учетом противопоказаний принимается решение о вакцинации.

Для проведения иммунопрофилактики граждане Чувашской Республики могут обратиться в пункт вакцинации прикрепленной поликлиники или в любой из мобильных прививочных пунктов, график выезда которых можно узнать на сайтах медорганизаций республики. Дополнительно по предварительной заявке могут быть организованы мобильные прививочные бригады для осуществления вакцинации маломобильных граждан на дому.

Вакцинация — надежный способ защиты — способна усмирить пандемию и ее нежелательные последствия для лиц пожилого и старческого возраста.

Берегите себя и будьте здоровы!

Ульяна Пчелкина, главный специалист отдела организации ОМС ТФОМС Чувашской Республики