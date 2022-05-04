10 идей для «Пушкинской карты»

Ее обладателей ждут в театрах, музеях и концертных залах

Майские праздники — не только время шашлыков, огородных работ и демонстраций, но и возможность увидеть много интересного, утолить культурный голод. Поэтому Министерство культуры России проводит масштабную всероссийскую акцию «10 идей, как провести майские праздники вместе с «Пушкинской картой» — в каждом регионе составили список из десяти самых значимых культурных мероприятий, которые смогут посетить ее обладатели. К акции присоединилась и Чувашия.

Выбор у нашей молодежи большой: если в начале работы программы в ней участвовали 12 учреждений культуры, то сегодня их уже более 70 — подключились библиотеки, муниципальные и частные организации, туристические компании. Напомним, что в этом году из 5000 рублей, положенных на карту, до 2000 пользователи могут потратить еще и на просмотр отечественных фильмов.

В праздничные дни в большинстве городских кинотеатров, включая и кинозал Театра юного зрителя, показывают премьеры: военный боевик «Крылья над Берлином», драму «Первый Оскар» и анимационный фильм «Суворов. Великое путешествие». Впрочем, посмотреть по карте можно не только фильмы на военную тематику.

КСТАТИ Министр культуры России Ольга Любимова в числе самых ярких мероприятий назвала фестиваль «Звезды на Байкале» в Иркутске, выставку, посвященную Древнему Египту в Пушкинском музее в Москве, премьеры фильмов «Крылья над Берлином» и «Первый Оскар» в кинотеатрах и выступления концертного коллектива «Донбасс». Последний, к слову, в апреле побывал с концертами и в Чувашии — на сцене государственной филармонии и в ДК «Химик» в Новочебоксарске.

Театры тоже подготовили к празднику тематические программы: в Русском драматическом 5, 8 и 11 мая — премьера литературно-музыкальной композиции «Этих дней не смолкнет слава», поставленной главным режиссером театра Александром Кладько и заслуженным артистом Чувашии Сергеем Куклиным. На сцене Чувашского драматического театра 6 мая покажут спектакль «Инкеклĕ телей» («Горькое счастье») по рассказу Юлии Николаевой. История о возвращении солдата домой, о нелегкой судьбе его семьи, связанная с темой Сурского и Казанского рубежей, была впервые показана в прошлом году и тепло встречена зрителем.

Обладателям «Пушкинских карт» стоит посетить и театр кукол — для них в программе праздничных дней целых две постановки, связанные с темой войны. В «Хранителях» молодой режиссер и драматург Денис Андронов пытается говорить с молодежной аудиторией о серьезном и болезненном — о жизни людей в тылу в годы Великой Отечественной войны — доступным и современным языком. Спектакль, оформленный в стиле «стимпанк», впечатляет визуальными эффектами, тайнами «черной комнаты» и работой фантастической «машины памяти», которая переводит архивные документы в ожившие бессловесные картинки, где есть место и душевной боли, и патриотизму, и самоотверженности, и любви, и вере.

Вторая постановка — монодрама «Санăн йыхравна эпĕ илтрĕм» («Услышала твой зов я») — возможно, менее зрелищна и динамична в плане развития действия, но поражает глубиной и тонкостью игры, точностью передачи чувств и музыкальным звучанием. Слова матери, обращенные к погибшему в Афгане сыну (замечательный текст, написанный по рассказам Ольги Тургай, будто специально создан для Елены Хорьковой, которая совсем недавно получила звание народной артистки Чувашии), то вплетаются в звуки природы, то разливаются горькой и нежной народной песней… Эта история о надежде, безграничной материнской любви, о вере в вечное возрождение никого не оставит равнодушным.

Театр оперы и балета, кроме праздничного концерта, посвященного Дню Победы, предлагает также отметить 100-летие российского джаза. В программе «Опера поет джаз» любимые артисты Константин Москалев, Маргарита Финогентова, Иван Снигирев, Татьяна Прытченкова, Михаил Журков, Сергей Алексеев и Софья Волкова исполняют самые известные и популярные эстрадно-джазовые хиты — от колыбельной из оперы «Порги и Бесс» Гершвина и «Moon river» Генри Манчини до «Puttin on the ritz» Ирвинга Берлина и «Старого рояля» Марка Минкова. Не опасаясь слова «джаз», можно смело приглашать на концерт и бабушку, чтобы приятно провести время в кругу семьи.

В «ассортименте» музейных предложений, доступных в эти дни по «Пушкинской карте», более сотни продуктов — как традиционные экскурсии и мастер-классы, так и квесты, интерактивные путешествия в прошлое, музейные уроки и прогулки по городу. Однако остановимся подробнее на выставках, которые непременно стоит посетить. В музейно-выставочном комплексе Чувашского национального музея — «Оружие победы» — коллекция военного арсенала времен Великой Отечественной из музея Калашникова (Ижевск). Любители оружия смогут в деталях рассмотреть легендарный ППШ, винтовку Мосина, табельные наганы «отцов-командиров» и образцы вооружения вермахта, а также многое узнать об их создателях.

В Художественном музее работает выставка «Вы победить врага смогли…» — более 60 представленных в экспозиции произведений известных советских графиков переданы ЧГХМ из фондов «РОСИЗО» год назад и совершенно не знакомы чебоксарскому зрителю. 6 и 8 мая можно будет посмотреть ее вместе с куратором и послушать рассказ об авторах и изображенных событиях.

Кстати, по тому же билету доступны и другие выставки — еще работает «Путь» Александра Насекина и «Серый/Белый» Сергея Кадикина и Петра Петрова. А для тех, кто хочет отдохнуть от военной тематики, в Центре современного искусства фантастические работы маркерами Алены Бамбуриной.

Всячески достойна внимания и экспозиция «Национальное чудо. Посвящение Константину Иванову», приуроченная к 100-летию спектакля «Нарспи» и 55-летию одноименной оперы. Эту беспрецедентную по масштабам Нарспиану (многочисленные издания текста, живопись и графика, спектакли, художественный и документальные фильмы, архивные материалы, радио- и телеспектакли, а также редкие фотографии, театральные костюмы и афиши разных лет) можно увидеть всем и совершенно бесплатно.

Праздничные программы, подготовленные ансамблем песни и танца («Песни военных лет») и филармонией («На страже мира») покажут на нескольких площадках республики, а 9 мая — на Красной площади в Чебоксарах.

Напомним, что «Пушкинская карта» работает по всей России, и использовать ее в праздники можно как «дома», так и в путешествиях.